Rozpoczęły się targi TRAKO

Rozpoczęły się 13. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2019! To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce spotkanie branży transportu szynowego i drugie co do wielkości oraz znaczenia targi kolejowe w Europie. Ponad 700 wystawców z 30 krajów prezentuje w Gdańsku swoje najlepsze oferty.

Przez cztery dni targowe AMBEREXPO będzie miejscem spotkań firm z branży kolejowej i tramwajowej: organizatorów i przewoźników, dostawców technologii, producentów, dystrybutorów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ekspertów, inżynierów, inwestorów oraz pasjonatów kolei.

Niezwykle atrakcyjnie przedstawia się ekspozycja taboru kolejowego prezentowana na torach przy AMBEREXPO, to tramwaje firm Stadler, PESA i Modertrans czy prawdziwa „perełka” dla znawców- jeden z najstarszych składów tramwajowych w kraju: historyczny wagon silnikowy z Bergische Stahlindustrie z wagonem Carl Weyer. Ekspozycja plenerowa to także lokomotywy wraz z wagonami PKP Intercity, PESA, Bombardier Transportation, NEWAG, PKP Cargo, PLASSER czy Stadler oraz liczne maszyny torowe.

Organizatorem targów są Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz Grupa PKP.

Dla Grupy PKP Targi TRAKO są bardzo istotnym punktem w kalendarzu. Z roku na rok TRAKO umacniają swoją markę i pozycję wicelidera imprez wystawienniczych branży szynowej w Europie, o czym świadczy przede wszystkim liczba pojawiających się w Gdańsku wystawców i gości. Jako współorganizatorzy cieszymy się, że wśród obecnych na TRAKO są przedstawicieli zarządów kolei zagranicznych, przewoźników krajowych, polskich i europejskich instytucji działających na rzecz rozwoju kolei, producentów taboru, urządzeń i systemów wspomagających całą naszą branżę – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Partnerami targów są firmy Bombardier, Knorr-Bremse, Medcom, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA oraz TRACK TEC. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Minister Infrastruktury.