Niemcy: wschód dogania zachód, ale są problemy

Mimo znaczących postępów wschodnie kraje związkowe Niemiec nadal ustępują gospodarczo zachodniej części kraju, a wielu mieszkańców dawnej NRD uważa się za traktowanych jak obywatele drugiej klasy - wynika z raportu pełnomocnika ds. nowych landów.

Podczas prezentacji raportu w środę w Berlinie pełnomocnik Christian Hirte ostrzegał, że wielu mieszkańców wschodnich regionów RFN odczuwa zmęczenie zmianami, takimi jak digitalizacja, planowane odejście kraju od energii węglowej, migracja czy globalizacja.

Mimo to „sytuacja gospodarcza, socjalna i społeczna na wschodzie jest o wiele lepsza niż to, czego przed 30 laty wspólnie się spodziewaliśmy i co sobie wyobrażaliśmy” - zaznaczył.

W ostatnich latach po raz kolejny wschodnia część kraju wykonała duży skok w kierunku zrównania się z częścią zachodnią - ocenił, wskazując na wzrost rent i emerytur, spadek bezrobocia, ale też brak wykwalifikowanych pracowników. Wysokość tzw. dochodu rozporządzalnego na wschodzie jest na poziomie porównywalnym z zachodem ze względu na niższe koszty życia w dawnej NRD.

Ponadto od 2017 roku więcej ludzi przeprowadza się z zachodu na wschód niż w kierunku odwrotnym.

Różnice w sile gospodarek wschodnio- i zachodnioniemieckiej wynikają z czynników strukturalnych - podkreśla pełnomocnik w dorocznym raporcie na temat stanu jedności kraju. Wśród tych czynników wskazuje m.in. rozdrobnienie gospodarki na wschodzie, nieobecność siedzib wielkich koncernów w tej części kraju oraz ogólnie starszą strukturę ludności ze względu na odpływ młodych ludzi z dawnej NRD po przełomie lat 80. i 90.

Słabe ekonomicznie regiony wymagają większego wsparcia - podkreślił Hirte, zalecając lokalizowanie na wschodzie m.in. urzędów i poprawę infrastruktury. Chodzi o ograniczenie czasu koniecznego na uzyskanie wizyty u lekarza, rozwijanie komunikacji miejskiej i zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu.

Niezadowolenie wśród mieszkańców wschodnich landów odczuwalne jest przede wszystkich w kwestiach związanych z polityką - zauważa dpa. Powołując się na wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie rządu RFN, agencja pisze, że 57 proc. Niemców ze wschodniej części kraju uważa się za obywateli drugiej kategorii, a tylko 38 proc. pozytywnie ocenia zjednoczenie Niemiec w 1990 roku. (PAP)SzSz