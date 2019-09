GDDKiA odda w tym roku 462 km nowych dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) odda w tym roku ok. 462 km nowych dróg, zapowiedziała Dyrekcja.

W tym roku oddaliśmy już ok. 144 km dróg. Do końca roku oddamy jeszcze ok. 318 km. Łącznie w 2019 r. udostępnimy kierowcom ok. 462 km nowych dróg, czyli ok. 140 km więcej niż w zeszłym roku” - czytamy w komunikacie. Z zapowiadanych na ten rok odcinków nie udostępnimy jedynie czterech o łącznej długości 58,7 km. Dwa z nich to odcinki, na których rozwiązaliśmy umowy z dotychczasowymi wykonawcami: Salini (S3 Kaźmierzów - Lubin Północ) oraz Impresa Pizzarotti (S5 Białe Błota - Szubin). Na trzecim odcinku S5 Szubin - Jaroszewo za sprawą kłopotów jednego z członków konsorcjum realizacja zakończy się w przyszłym roku. Czwarty to odcinek S17 węzeł Lubelska - początek obwodnicy Kołbieli, gdzie wykonawca prowadzi prace, ale przedstawił roszczenia dotyczące wydłużenia czasu na realizację tego odcinka - wymienia GDDKiA.

Dyrekcja podała listę odcinków, które udostępniła już kierowcom w 2019 r. (łącznie ok. 144 km):

A1 Częstochowa Blachownia - Częstochowa Południe (odc. G) ok. 4,7 km

A1 Częstochowa Południe - Woźniki (odc. H) ok. 16,7 km

A1 Woźniki - Pyrzowice (odcinek I) ok. 15,2 km

S6 Goleniów Północ - początek obwodnicy Nowogardu ok. 19,8 km

S17 obwodnica Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc ok. 12,2 km

S17 koniec obwodnicy Gończyc - granica województw mazowieckiego i lubelskiego ok. 13 km

S17 granica województw lubelskiego i mazowieckiego - Skrudki ok. 20,2 km

S17 Skrudki - Kurów Zachód ok. 13,2 km

S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek Olsztyn Jaroty - Olsztyn Wschód ok. 9 km

S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek Olsztyn Południe - Olsztyn Jaroty ok. 4,9 km

S61 obwodnica Suwałk ok. 12,8 km

DK44 obwodnica Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do DK44 ok. 2,2 km

Natomiast odcinki, które planuje udostępnić kierowcom jeszcze do końca br. (łącznie ok. 318 km) to:

A1 Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia (odc. F) ok. 21,2 km

S5 Jaroszewo - Mielno ok. 25,1 km

S5 Maksymilianowo - Tryszczyn ok. 8,5 km

S5 Poznań - Wronczyn ok. 15,9 km

S5 Wronczyn - Kościan Południe ok. 18,9 km

S5 Kościan Południe - Radomicko ok. 15,7 km

S6 Płoty - Kiełpino ok. 14,6 km

S6 Nowogard - Płoty ok. 20,4 km

S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11 ok. 14,6 km

S6 Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa ok. 24,1 km

S6/S11 obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód ok. 12,2 km

S7 granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna ok. 7,6 km

S7 Lubień - Naprawa ok. 7,6 km

S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój - Chabówka ok. 6,1 km

S8 Radziejowice - Przeszkoda ok. 9,9 km

S8 Przeszkoda - Paszków ok. 11,6

S10 obwodnica Wałcza ok. 17,8 km

S11 obwodnica Szczecinka ok. 12 km

S17 obwodnica Kołbieli - obwodnica Garwolina ok. 13 km

DK25 obwodnica Inowrocławia (łącznik) ok. 4,9 km

DK46 obwodnica Myśliny ok. 3,1 km

DK50/79 obwodnica Góry Kalwarii ok. 9 km

