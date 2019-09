W sobotę otwarcie nowego odcinka "zakopianki"

W sobotę zostanie otwarty nowy odcinek „zakopianki”, z najdłuższą w Polsce estakadą - poinformował w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Adamczyk powiedział w czwartek w TVP Info, że w sobotę zostanie otwarty odcinek „zakopianki” z najdłuższą estakadą w Polsce.

Przepiękny odcinek, wymagający wielkiego wysiłku inżynierskiego. Odcinek, który ułatwi nam podróż na +zakopiance+. W grudniu kolejny odcinek oddajemy, drążymy jeszcze tunel na +zakopiance+ - mówił minister.

Wyjaśnił, że otwierany w sobotę odcinek liczy 7 kilometrów, jest częścią 16-kilometrowego odcinka podzielonego na trzy elementy.

Najdłuższe w Polsce tunele, to jest 2,6 km, właśnie na zakopiance. Pierwszy odcinek od Lubnia, doprowadzający do tunelów będzie oddany w grudniu i wreszcie ten, który był zawsze bardzo trudny - na wysokości Skomielnej. Jestem przekonany, że wszyscy pamiętają, jadąc do Zakopanego, czy wracając z ferii, ten moment, kiedy tuż za Rabką blokował się ruch na +zakopiance+ i były tam olbrzymie korki. Wreszcie ten problem zostanie usunięty - zadeklarował Adamczyk.

Jest budowany ten tunel ponad 2,5-kilometrowy, w zasadzie dwa tunele równolegle obok siebie dla każdej jezdni osobno. I tutaj prace muszą potrwać - dodał.

Minister poinformował, że „łącznie w tym roku to będzie około 460 km dróg, które oddajemy do użytkowania”. „Niebawem mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego będą cieszyli się w sumie ze 130 kilometrów drogi ekspresowej, ale to dopiero za jakieś około dziesięć dni” - powiedział Adamczyk. Wyraził też nadzieję, że mieszkańcy Podkarpacia będą „niezmiernie zadowoleni z faktu, że ogłaszamy przetarg w poniedziałek na bardzo ważny odcinek Via Carpatii”. Zaznaczył, że chodzi o odcinek wpisany do programu budowy dróg krajowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała w środę w komunikacie, że w listopadzie kierowcy skorzystają z odcinka S7 Lubień - Naprawa. Jak przypomniano, „tu również uaktywniły się osuwiska, a dopiero po przełożeniu ruchu na drogę ekspresową i zamknięciu dla ruchu DK7 będzie można wybudować mur oporowy w miejscu połączenia prawej jezdni istniejącej S7 z nową S7 w miejscowości Lubień”.

Obecnie w Małopolsce trwa budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką. Na liczącej 16,7 km trasie powstaje najdłuższy w Polsce, ponad 2-km tunel. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka. Budowa wszystkich odcinków tej trasy powinna się zakończyć do 2021 r.

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce przebiegającym od Gdańska do Rabki-Zdroju. Ma ok. 720 km długości. Nową trasę w większości zlokalizowano w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk deklarował w zeszłym roku, że cała droga ekspresowa S7 wiodąca od Trójmiasta, przez Warszawę, Kraków do Rabki, a także dwupasmowy dalszy odcinek do Nowego Targu (DK47) będą gotowe na koniec 2023 r. W połowie września br. zapowiedział, że „niebawem, na przełomie września i października” ma zostać oddana do użytku część drogi S7 „w miejscu, gdzie przysparza ona olbrzymie kłopoty komunikacyjne, tuż przed Rabką”.

SzSz (PAP)