Włochy: 100 tys. euro za opuszczenie partii

Parlamentarzyści, którzy wystąpią z klubu włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazd, będą musieli zapłacić 100 tys. euro na rzecz tej formacji - ostrzegł jej polityczny lider, szef MSZ Luigi Di Maio. Tak zareagował na zamiar przejścia grupy polityków do innych ugrupowań.

Jak wyjaśnił, chodzi zarówno o to, aby zablokować odpływ parlamentarzystów z klubu, jak i przyjmowanie ich do innych grup.

Nadszedł moment, by wprowadzić warunek sprawowania mandatu; kto zmienia przynależność partyjną, wraca do domu - podkreślił Di Maio, odnosząc się do obecnej sytuacji w Izbie Deputowanych i Senacie, gdzie zaczął się ruch w dwóch kierunkach. Dotyczy on także koalicjanta Ruchu, centrolewicowej Partii Demokratycznej i dlatego Di Maio chce rozmawiać na ten temat z jej kierownictwem.