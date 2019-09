Fitch nie zmienia oceny gospodarki Polski

Rating Polski pozostał na niezmienionym poziomie „A minus” (7 wynik w 20-stopniowej skali) - podała amerykańska agencja Fitch.

Mimo ryzyk dla gospodarki nasz kraj pozostaje wiarygodnym partnerem dla inwestorów zagranicznych. Perspektywę dla Polski oceniono jako „stabilną”.

Agencja Fitch po raz ostatni zmieniała rating Polski w 2013 roku.

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów przekazało komentarz dotyczący decyzji agencji Fitch, w którym czytamy:

Odnosząc się do sformułowanej przez Fitch perspektywy ratingu MF stwierdza:

Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową „A” lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy, w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A”. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku słabnącej determinacji do utrzymania deficytu poniżej granicy 3% PKB, nieustabilizowania wskaźnika długu do PKB w średnim terminie, osłabienia ram polityki makroekonomicznej, potencjalnie skutkującego niższym wzrostem PKB, lub w przypadku pogorszenia standardów rządzenia jak i klimatu inwestycyjnego, które miałyby negatywny wpływ na gospodarkę.