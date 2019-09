W rozwijaniu energii nuklearnej będziemy korzystać z wzorców brytyjskich

Polska może korzystać z brytyjskich doświadczeń w dziedzinie rozwoju energii nuklearnej, która jest ważnym elementem planu dywersyfikacji energetycznej - powiedział w Londynie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Z uwagą obserwujemy to, co rząd brytyjski robi w dziedzinie energetyki nuklearnej. Inwestycja w Hinkley Point C (budowana obecnie elektrownia nuklearna w południowo-zachodniej Anglii) jest dla nas polem doświadczalnym, a równocześnie decyzja rządu brytyjskiego, że energetyka nuklearna będzie rozwijana na dużą skalę, jest dla nas bardzo interesująca, bo to jest zbieżne z naszą strategią” - powiedział w piątek PAP Naimski, spytany o możliwe pola współpracy energetycznej między Polską a Wielką Brytanią.

Ważne jest także przekonanie, które tutaj, w Wielkiej Brytanii, jest publicznie wyrażane, że odnawialne źródła energii są możliwe, o ile towarzyszyć im będzie energetyka nuklearna” - dodał.