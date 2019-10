Inflacja konsumencka według szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) znalazła się we wrześniu br. poniżej poziomu spodziewanego przez ekspertów. Na spowolnienie inflacji w ostatnim miesiącu wpłynął głównie wolniejszy wzrost cen żywności oraz spadki cen paliw. Większość ekonomistów spodziewa się, że inflacja utrzyma poziom z września w w październiku. Natomiast przełom 2019/2020 przyniesie przyspieszanie wzrostu cen i być osiągnie nawet w okolice 4% licząc wskaźnik 2019/2018.

Według szacunku GUS, inflacja konsumencka we wrześniu wyniosła 2,6 r/r wobec 2,9% r/r w sierpniu. W ujęciu miesięcznym inflacja spadła o 0,1%. Kolejny miesiąc z rzędu inflacja CPI wzrosła powyżej celu NBP.

Niektórzy analitycy zwracają uwagę, że na początku przyszłego roku głównym czynnikiem ryzyka przyspieszenie jest skala wzrostu cen energii elektrycznej.

Większość ekonomistów utrzymuje oczekiwania co do przyspieszenia CPI do poziomu 3,5% r/r pod koniec roku i nawet wybicia się ponad dopuszczalne pasmo odchyleń w I kw. 2020 roku. Poza tym, większość ekonomistów podtrzymuje opinię, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca 2022 r.

Zakładamy, że przed nami miesiące wzrostu zarówno inflacji CPI jak i inflacji bazowej, przy czym obie na koniec roku powinny być już powyżej 3% r/r a na początku 2020 r. dynamika CPI może przekroczyć 4%” - ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek.

Obawy są o poziom inflacji są powszechne. Wysokiego wzrostu wskaźnika CPI spodziewa się ING Bank Śląski. Jego ekonomiści uważają, że w grudniu oraz I kw 2020 z uwagi na kontynuację wzrostu inflacji bazowej, wygaśniecie ujemnych efektów bazy w paliwach oraz możliwą podwyżkę cen energii dla gospodarstw domowych. Analitycy banków są zgodni co do tego, że inflacja będzie rosła. Różnie interpretują jednak jej przyczyny, skutki a czasami i skalę. Według Grzegorza Ogonka z Santander Bank Polska cytowanego przez ISBnews polska inflacja obniżyła się we wrześniu z 2,9% r/r do 2,6%, za sprawą spadków cen w kategoriach niebazowych.

Szacujemy, że we wrześniu inflacja bazowa wyniosła 2,3-2,4%. Znaczny spadek cen warzyw sprawił, że w cała kategoria „żywność” pokazała ujemną dynamikę m/m (-0.2%). Do tego trzeci miesiąc z rzędu taniały paliwa, tym razem o 1,8% m/m. Nadal zakładamy, że przed nami miesiące wzrostu zarówno inflacji CPI jak i inflacji bazowej, przy czym obie na koniec roku powinny być już powyżej 3% r/r a na początku 2020 r. dynamika CPI może przekroczyć 4% ” < ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek.

Niższa inflacja we wrześniu, według cytowanej przez ISBnews ekonomistki Moniki Kurtek - jest najprawdopodobniej zjawiskiem przejściowym. Od kilku miesięcy wyraźnie drożeją usługi i trendu tego, chociażby w związku z rosnącymi kosztami pracy, nie da się zatrzymać. Dlatego też mimo niższego wskaźnika CPI najprawdopodobniej ponownie wzrosła we wrześniu inflacja bazowa (w okolice 2.3%r/r). W całym 2019 r. średniorocznie wskaźnik CPI wyniesie 2.3-2.4%.

Z kolei starszy ekonomista Banku Pekao SA Adam Antoniak uważa, że druga połowa przyszłego roku powinna przynieść stopniowy spadek inflacji do celu NBP. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że w otoczeniu słabnącej koniunktury globalnej oraz luzowania polityk pieniężnych przez główne banki centralne na świecie, Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca 2022 r.

(ISBnews)DS