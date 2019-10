Kompas 2019: Minutą ciszy uczczono Kornela Morawieckiego

Wspomnimy bliskiego nam człowieka, który odszedł wczoraj. Mąż stanu, marszałek senior, twórca i lider Solidarności Walczącej, działacz opozycji demokratycznej w PRL, wielki patriota, człowiek najwyższego formatu. Kornel Morawiecki. - mówił redaktor naczelny Gazety Bankowej oraz portalu wGospodarce.pl Maciej Wośko, otwierając piątą galę Polskiego Kompasu - Rocznika Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych.

To już piąta edycja Polskiego Kompasu, wyjątkowego wydawnictwa przygotowywanego od kilku lat przez redakcję Gazety Bankowej. Nawiązując do przedwojennej tradycji (pierwsze tego typu roczniki redakcja Gazety Bankowej – jeszcze we Lwowie – publikowała przed wojną) Polski Kompas co roku prezentuje najnowsze dane finansowo-gospodarcze jak również jest okazją do podsumowań sukcesów ubiegłego roku.

Początek gali upłynął jednak pod hasłem upamiętnienia legendarnego opozycjonisty, działacza Solidarności Walczącej i bohatera walki o wolność Polski – Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego. Marszałka uczczono minutą ciszy.

Odczytano też list premiera Mateusza Morawieckiego.

Tematem przewodnim tegorocznego Kompasu są przemiany ekonomiczne w Polsce - napisał premier RP - „Niewykorzystanie szans rozwojowych oznaczało wzrost nierówności społecznych – nie sprawdziła się nad Wisłą teoria neoliberalna.”

Jak zaznaczył premier dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął pracę na rzecz niwelowania tych różnic i poprawy doli milionów zwykłych Polaków. Premier odniósł się też do nagród, które zostaną przyznane podczas gali:

Pragnę pogratulować wszystkim uhonorowanym statuetkami Polski Kompas. Życzę by to prestiżowe wyróżnienie było też motywacją do dalszego działania. Ponadto premier pogratulował wykreowania znanej i cenionej marki jaką jest Polski Kompas. Przed nami dobry czas dla Polski – podsumował premier.

List do uczestników gali napisał też Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Jak wskazał Marszałek wznowienie przedwojennej tradycji sięgającej pierwotnej, lwowskiej redakcji Gazety Bankowej jest wspaniałym odniesieniem się do przeszłości – napisał Karczewski dodając, iż Polski Kompas jest cenną i wartościową publikacją.