Kompas 2019: Kolejne firmy uhonorowane POLSKIM KOMPASEM

Chcemy w Polskim Kompasie zwracać uwagę nie tylko budowę fundamentów sprawnej gospodarki, lecz także walkę z patologiami i społeczną odpowiedzialność biznesu – wierzę, że tegoroczne nagrody będą tego dowodem - mówił przyznając kolejne wyróżnienie redaktor Maciej Wośko.

W tym roku postanowiliśmy zwrócić uwagę także na inny aspekt gospodarczej odpowiedzialności państwa – działania pomocowe poza granicami kraju - mówił redaktor naczelny Gazety Bankowej Maciej Wośko i dodawał

Sytuacja w Syrii i w Iraku wymaga od krajów bogatej Europy, w tym Polski – podejmowania wyjątkowych akcji wspierających mieszkańców dotkniętych katastrofą wojny obszarów. W tej dziedzinie zasługi ma laureat tegorocznego wyróżnienia specjalnego, minister ds. pomocy humanitarnej, Michał Woś.

Pan minister zaangażował biznes w pomoc charytatywną i rozwojową inicjując wspólnie z Caritas Polska projekt „Inwestor od serca”. Rozpoczęty w tym miesiącu program, w którego realizację włączy się też Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii polegać ma na wspieraniu mikrobiznesu w Syrii. - mówił Wośko i podsumował - Wyróżnienie specjalne POLSKIEGO KOMPASU 2019 otrzymuje minister Michał Woś za umiejętne angażowanie biznesu w międzynarodową pomoc gospodarczą i humanitarną.

Wyróżniono też firmy, które szczególnie angażują się na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. To nie pierwszy Kompas, jaki trafia do pomorskiej spółki, tym razem jednak postanowiliśmy zwrócić państwa uwagę na działalność firmy energetycznej w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Akcje Energi SA notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2013 roku wchodzą w skład indeksu największych polskich spółek giełdowych (WIG 30) oraz w skład indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie: RESPECT Index i FuTSE4Good Emerging.

Jednak to, co szczególnie zaważyło na decyzji kapituły Polskiego Kompasu to historyczny sukces polskiej koszykówki. Nasza reprezentacja znalazła się wśród najlepszych drużyn na świecie! A Energa zawsze była z nimi na parkiecie, jest bowiem stałym, wieloletnim partnerem basketligi mężczyzn i kobiet. Sukcesu gratulujemy polskim koszykarzom, ale za wsparcie – Polskim Kompasem dziękujemy Enerdze właśnie…

POLSKI KOMPAS za efektowną i efektywną obecność Grupy Energa na koszykarskim parkiecie, wspieranie polskiego sportu i konsekwentne budowanie odpowiedzialnej społecznie spółki energetycznej - podsumował redaktor naczelny.

Grzegorz Ksepko, odbierając nagrodę dla swojej spółki, wskazywał, iż to właśnie koszykówka w obecnym roku była na ustach wszystkich, zaś Energa wspiera koszykówkę - nie tylko finansowo ale i koncepcyjnie i intelektualnie - po to by polskie społeczeństwo ponownie pokochało właśnie ten sport.

Kolejną nagrodę odebrał prezes Marcin Chludziński ze spółki KGHM Polska Miedź.

W tym roku przywołujemy w Polskim Kompasie 30-lecie polskiej transformacji gospodarczej – powstania wolnego rynku w Polsce. Postanowiliśmy zatem docenić działania podejmowane przez firmę, która jest wśród raptem kilku spółek opartych o polski kapitał, a może pochwalić się globalnym zasięgiem. Co więcej jest liderem światowym w produkcji srebra. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź SA odnotowała też rekordy w produkcji miedzi i w wynikach finansowych – jak już wiemy w pierwszym półroczu tego roku zarobiła netto 970 mln zł, czyli o 59 procent więcej niż w tym samym okresie roku 2018. To lokalne, krajowe, narodowe efekty dobrego zarządzania tą innowacyjną spółką hutniczo, wydobywczą…

POLSKI KOMPAS za globalny sukces KGHM Polska Miedź SA i lokalne skutki tego sukcesu dla polskiej gospodarki, za uparte i udane budowanie wizerunku polskiego górnictwa i hutnictwa na świecie a także polskiego biznesu na globalnym rynku. - mówił redaktor naczelny Gazety Bankowej, przyznając nagrodę spółce.

Naszymi klientami są spółki na wszystkich kontynentach - mówił Chludziński odbierając nagrodę - to oznacza liczne wyzwania ale staramy się sobie z nimi efektywnie radzić.

Za sukcesem, jak mówił Chludziński, stoi praca 30 tys. pracowników spółki. „Wszystko to co wydobywamy trzeba wyrwać ziemi a potem przetopić ogniem - to trudna praca. Tym ludziom, którzy ją wykonują należy się szacunek i uznanie.

Kolejna nagroda Polskiego Kompasu trafiła do SGB Banku SA - za sukcesywne i udane łączenie nowoczesnych rozwiązań i tradycji banków spółdzielczych.

Sektor bankowości spółdzielczej od lat jest dla Gazety Bankowej szczególnie ważnym elementem systemu bankowego w Polsce - mówił przyznając nagrodę redaktor naczelny Gazety Bankowej Maciej Wośko.

Dziś, przechodzi niezbędną i długo oczekiwaną odnowę, której przykładem jest Spółdzielcza Grupa Bankowa tworzona przez SGB Bank SA – jako bank zrzeszający i 194 Banki Spółdzielcze SGB.

Wyróżnikiem Banków Spółdzielczych SGB stała się innowacyjność, czego dowodem jest wiele nowoczesnych rozwiązań wdrażanych pod wspólnym hasłem Mobilnego Przyspieszenia. Płatności mobilne telefonem czy smartwatchem to dla klientów Banków Spółdzielczych SGB już codzienność, a warto przypomnieć, że tymi klientami są miliony ludzi mieszkających często poza wielkimi aglomeracjami.

Właśnie za determinację w modernizacji banków spółdzielczych skupionych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, za umiejętność łączenia nowoczesności i tradycji sektora bankowości spółdzielczej, za zdolność budowania współpracy pomiędzy bankami sektora spółdzielczego oraz za skuteczne wdrożenie mobilnych płatności – postanowiliśmy nagrodzić Polskim Kompasem Spółdzielczą Grupę Bankową, którą reprezentuje dziś prezes SGB Banku SA, pan Mirosław Skiba

Dla nas, jak wskazał nasz kompas, dobrym rozwiązaniem jest pójście ku nowoczesności - mówił odbierając nagrodę Mirosław Skiba.

Jak zaznaczał prezes banki spółdzielcze obsługują półtora miliona klientów. To nie tylko ponad 100 lat tradycji ale też budowanie związków z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządami. Właśnie te relacje są kluczowe jeśli chodzi o budowę nowych rozwiązań w ramach grupy - podsumował prezes.

Kolejną nagrodę otrzymał Totalizator Sportowy. Maciej Wośko, przyznając wyróżnienie, wskazywał: Totalizator Sportowy to właściwie nie spółka, nie przedsiębiorstwo a ogromne przedsięwzięcie. Efekty działalności Totalizatora, wsparcie udzielane kulturze i działaniom sportowym – widzimy na każdym kroku. Totalizator Sportowy jest bowiem jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych w tej dziedzinie polskich spółek. Działa nieprzerwanie od ponad 63 lat. Firma ma też za sobą potężną rewolucję technologiczną - wejście Totalizatora Sportowego na rynek e-commerce z końcem 2018 roku stało się jednym z najważniejszych cyfrowych wyzwań, przed jakimi stały firmy tej branży na świecie. Sukces finansowy Totalizatora Sportowego przekłada się wprost na wsparcie polskiego sportu i kultury narodowej, bowiem to właśnie Totalizator przeznacza na te cele setki milionów złotych. Warto wspomnieć, że każda złotówka, która jest przekazywana na gry i loterie LOTTO oznacza średnio 19 groszy na wsparcie polskiego sportu i kultury, w tym budowę obiektów sportowych i kulturalnych.

POLSKI KOMPAS – za udane przekształcenie lidera rynku loteryjnego w e-przedsiębiorstwo, które mimo rewolucyjnej transformacji technologicznej jest wciąż i pozostanie partnerem polskiego sportu i kultury - podsumował Wośko.

Kompasem w działaniu są nasi klienci - mówił reprezentant Totalizatora, Olgierd Cieślik, prezes zarządu spółki - my tylko wdrażamy wytyczone przez nich kierunki.

Prezes podziękował wszystkim klientom i pracownikom Totalizatora Sportowego.

Przyznanie nagród zostało podsumowane wspólnym zdjęciem wszystkich laureatów, jak również reprezentantów redakcji Gazety Bankowej.