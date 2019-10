KE chłodno zareagowała na brytyjskie propozycje

Komisja Europejska chłodno zareagowała w czwartek na najnowszą propozycję w sprawie brexitu, którą dzień wcześniej przedstawił premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Bruksela wskazuje na problematyczne kwestie i pytania, na które oczekuje odpowiedzi.

Odpowiadając na słowa brytyjskiego sekretarza stanu ds. brexitu Steve’a Barclaya, że piłka jest teraz po stronie unijnej, rzeczniczka KE Natasha Bertaud oświadczyła na konferencji prasowej, że nie zgadza się z takim postawieniem sprawy.

Przypominamy, że to Wielka Brytania opuszcza UE, a nie na odwrót. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zapewnić, by to wyjście odbyło się w uporządkowany sposób - powiedziała rzeczniczka.