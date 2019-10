Taśmy Neumanna pogrążą PO?

Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru Ci daję, rzygam tym Tczewem. Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same po…y, naprawdę — tak przewodniczący klubu PO, Sławomir Neumann mówił do lokalnego działacza partii podczas prywatnej rozmowy.

Do nagrania dotarł portal TVP.info.

Rozmowa dotyczy Mirosława Pobłockiego, prezydenta Tczewa.

Tak wygląda rozmowa Neumanna z lokalny działaczem PO.

Lokalny polityk PO: Sławek, ale tam jest jeszcze sprawa w tle najgrubsza. Ta działka na Rokickiej. On sprzedał za bezcen… a potem zmienił plan zagospodarowania przestrzennego. Sławomir Neumann: Więc będzie to miał w prokuraturze, będziesz miał akt oskarżenia przed wyborami. Lokalny polityk: Jak mu za to postawią, to jest koniec. S. Neumann: Nic nie jest końcem. LP: Ja pierę. Przecież to jest gruba sprawa, naprawdę. SN: Na wybory idą głosować ludzie, którzy g***o się interesują. Nie wiedzą, kto jest. I będą widzieli w Polsce atakowanych niepisowskich prezydentów z aktami oskarżenia — czytamy na portalu TVP.info.

Neumann wymienia nazwiska lokalnych polityków związanych lub popierających PO.

Będzie Hania Zdanowska, Żuk, Witkowski, Adamowicz, Karnowski, Jaśkowiak. On będzie w takim gronie zacnych ludzi, że, ka, nikogo to nie ruszy. O tym ci mówię. Nikogo to nie ruszy. Nasz elektorat, ten antypisowski, uzna, że to jest ka atak PiS-u, żeby go zabić. I pójdą jeszcze bardziej na niego. Tak to wygląda. W różnych badaniach, k***a, naszych, których oskarżają. Hania Zdanowska zyskuje, jak ma akt oskarżenia. Idzie wręcz dokładnie odwrotnie. Nie patrz na to, to nie ma żadnego znaczenia. Oni ilością aktów, inflacją tych aktów oskarżenia, powodują, że nie mają żadnego [znaczenia]. Jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach — słyszymy na nagraniach.

Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, ka. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, ka, jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem

Polityk Platformy, szef klubu parlamentarnego tej partii mówi:

Ja tylko mówię o zasadzie. Jak Pobłocki będzie członkiem Platformy i będzie naszym prezydentem, to będę się o niego bił, k***a, do końca życia. Jak jest poza, mam go w dupie. Jak jest do wykorzystania, to wykorzystamy, jak nie, to nie. Tak samo Adamowicza, tak samo Karnowskiego i wszystkich innych. Tak samo. Dla mnie Platforma jest ważniejsza.

mly/ tvp.info/ wPolityce.pl/ as/