Orlen zwiększa środki na zdrowie m.in. poprzez działalność swej Fundacji Orlen, dla której w 2015 r. wsparcie wynosiło 7 mln zł, a obecnie to ponad 40 mln zł w skali roku - powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek, odwiedzając w Płocku (Mazowieckie) „Miasteczko Zdrowia”.

Obajtek przypomniał, że PKN Orlen już w czerwcu tego roku zorganizował dla mieszkańców Płocka i okolic identyczną akcję - „Miasteczko Zdrowia” z bezpłatnymi badaniami medycznymi. Zapowiedział jednocześnie, że akcja ta, ze względu na zainteresowanie mieszkańców, będzie odbywała się cyklicznie, dwa razy w roku.

Stwierdziliśmy, że jest na to zapotrzebowanie i to bardzo duże. W związku z tym zdecydowaliśmy, że dwa razy do roku będziemy organizować +Miasteczko Zdrowia+. I również dziś jest to wspaniała okazja, by się zbadać” - powiedział Obajtek, dodając, iż w czerwcu płockie „Miasteczko Zdrowia” odwiedziło prawie 4 tys. osób.