Kongres 590: Prezes PZU: Inwestując w zdrowie zyskujemy 10 lat życia

Właściwa profilaktyka, troska o zdrowie, regularny ruch oraz zdrowe odżywianie mogą przełożyć się na dodatkowe 10 lat życia, poinformował prezes PZU Paweł Surówka. Niezbędne jest także, szczególnie wśród chorych i osób starszych stałe monitorowanie ich parametrów życiowych.

Takim rozwiązaniem może być testowany przez PZU wraz z Ministerstwem Zdrowia system „bezpieczna opaska”, który automatycznie ostrzega lekarzy, gdy z pacjentem dzieje się coś złego.

Widzimy, że zdrowie jako przedmiot ubezpieczenia jest bardzo pożądany przez naszych klientów, a roczna dynamika sprzedaży sięga 30%. Możemy robić znacznie więcej, czyli nie tylko sprzedawać produkt, ale również przekonać Polaków do inwestowania w siebie, w swoje zdrowie - powiedział Surówka podczas panelu dotyczącego zdrowia na Kongresie 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Prezes kontynuował, że odpowiednia profilaktyka, dbałość o zdrowie, ruch, odżywianie może przełożyć się na 10 lat życia dłużej. Równie ważne jest przeprowadzanie regularnych badań.

Dzięki temu każdy z nas może sobie sam darować 10 lat życia - podkreślił Surówka.

Uczestniczący w dyskusji minister zdrowia Łukasz Szumowski zauważył, że Polacy co prawda coraz bardziej dbają o siebie, nie zawsze jednak robią to we właściwy sposób. Jako duży problem wskazał na np. stosowanie szeroko reklamowanych suplementów zamiast prawdziwej profilaktyki.

„Dlatego widzę tutaj dużą rolę dla największych podmiotów na rynku, które mogą przetrzeć szlaki, przetestować nowe rozwiązania i wskazać właściwą drogę. My jako ministerstwo nie mamy realnych możliwości prowadzenia badań, testów itp., więc powinny to robić podmioty z branży. Dopiero po tym, na podstawie rzetelnych analiz i konkretnych wskazań możemy dać dotacje czy inne wsparcie - wskazał Szumowski.

Jego zdaniem, niezbędny jest także dobry przykład, zaangażowanie się w cały proces autorytetów. Jest to szczególnie ważne dla dzieci, które powinny być edukowane od najmłodszych lat i mieć odpowiednie wzorce np. wybitnych sportowców.

Mimo zakończenia kariery nadal regularnie trenuję, chodzę na siłownię i dbam o dietę. W bardzo podobny sposób podchodzę do wychowania moich dzieci, pilnuję by były aktywne i zdrowo się odżywiały. Tego nauczył mnie zawodowy sport, a szczególnie lata spędzone w Niemczech - wyliczył były reprezentant Polski w piłce ręcznej Karol Bielecki.

Szumowski dodał, że nie można także zapominać o innych czynnikach wpływających na zdrowie i komfort życia Polaków. Wśród najważniejszych wymienił zanieczyszczenie środowiska, smog.

Wszystkie działania prozdrowotne muszą być skoordynowane, nie może być tak, że każdy działa na swoim wycinku rzeczywistości. Należy jednocześnie edukować, badać i leczyć, ale także wspólnie prowadzić działania zmierzające do ochrony przyrody i klimatu” - zaznaczył minister zdrowia. Grupa PZU także zdaje sobie sprawę z konieczności ujednolicenia procedur, centralizacji działań. A najlepszym sposobem są innowacje, poprawa efektywności poprzez cyfryzację usług” - dodał Surówka.

Prezes PZU Życie Roman Pałac uzupełnił, że indywidualizacja procesu leczenia np. poprzez przeprowadzenie wstępnej rozmowy telefonicznej pacjenta z lekarzem powodują nie tylko większy komfort dla chorego, ale również znaczące skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę oraz obniżenie kosztów leczenia. Narodowy ubezpieczyciel wprowadza także nowe rozwiązanie związane z telemedycyną.

Przeprowadzamy obecnie pilotażowy program ‘bezpieczna opaska’, czyli urządzenie do bieżącego monitorowania stanu zdrowia pacjenta. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia natychmiastowo wysyłany jest sygnał dźwiękowy do otoczenia oraz informacja do najbliższego ośrodka zdrowia. Szybka reakcja na pewno uratuje wiele osób” - poinformował Surówka.

Prezes PZU Życie widzi szerokie zastosowanie nowego produktu, znacznie wykraczające poza relacje lekarz-pacjent. Urządzenie z wbudowaną opcją lokalizacji może np. informować rodzinę o stanie zdrowia samotnie mieszkających starszych osób czy spowodować szybką reakcję w razie wypadku samochodowego.

Współpracujemy z PZU i oczekujemy na efekty pilotażu. Jest to bardzo innowacyjny i potrzebny produkt, ale by był oficjalnie zaakceptowany, a może w przyszłości dofinansowany przez MZ, musimy otrzymać zadowalające wyniki testów i skuteczności” - podsumował Szumowski.

