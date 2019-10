W Kużnicy będą skanować pociągi

Jeszcze w 2019 r. na kolejowym przejściu z Białorusią w Kuźnicy (Podlaskie) zacznie działać zamontowany tam skaner do prześwietlania promieniami RTG pociągów towarowych - poinformowano na konferencji prasowej w środę podczas prezentacji urządzenia.

Zakończyła się budowa urządzenia i koniecznej infrastruktury. Inwestycja nadzorowana przez Podlaski Urząd Wojewódzki kosztowała ok. 18,5 mln zł. Pieniądze pochodziły z budżetu państwa.

Dzięki skanerowi odprawy mają być bezpieczniejsze, szybsze i skuteczniejsze, jeżeli chodzi o wykrywanie przemytu towarów.

W specjalnym bunkrze umieszczono akcelerator promieni RTG, zbudowano ramię detektora, które będzie prześwietlać wjeżdżające do Polski pociągi przewożące różne towary, są też osłony radiacyjne. Służby graniczne będą dzięki oprogramowaniu rozpoznawać rodzaj przewożonego towaru. Teren jest monitorowany, ogrodzony. Wokół urządzenia jest wygrodzona i monitorowana strefa bezpieczeństwa.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podkreślił, że to pierwszy taki skaner do prześwietlania pociągów w Podlaskiem. Budowa trwała przez cały ostatni rok. Dodał, że kolejne takie urządzenie jest planowane w najbliższym czasie na kolejowym przejściu z Białorusią w Siemianówce.

Paszkowski podkreślił, że to także pierwszy skaner kolejowy, który powstał w oparciu o polską myśl technologiczną, zainstalowała go polska firma MultiControl z Warszawy.

Mam nadzieję, że ta inwestycja w istotnym stopniu przyczyni się do zwiększenia obrotów towarowych w ramach tego przejścia kolejowego. Oprócz tego, że ten skaner może wpłynąć na to, że zwiększy się szybkość odpraw na tym przejściu, to również zwiększy się bezpieczeństwo - powiedział Paszkowski.