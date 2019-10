Wojciechowski: rolnictwo ekologiczne to polska szansa

Większy budżet na unijną politykę rolną oraz wyrównanie dopłat dla rolników w różnych krajach UE to priorytety, jakie wskazał dla siebie kandydat na komisarza UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Jak mówił w środę w TVP Wojciechowski, podczas wysłuchań w Parlamencie Europejskim deklarował, że będzie bronił odpowiedniego, czyli większego budżetu na rolnictwo w następnej perspektywie. W jego ocenie, „jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby się tak stało, żeby propozycje odchodzącej Komisji uległy zwiększeniu„.

Mówiąc o nierówności dopłat w różnych krajach członkowskich Wojciechowski stwierdził, że od rozszerzenia Unii w 2004 r. jest to wielki problem polityczny w całej wspólnocie. Jak jednak zwrócił uwagę, w czasie jego wysłuchań w PE, gdy mówił o konieczności zrównania dopłat, to nikt nie protestował i nie kwestionował tego pomysłu. Także przedstawiciele państw, w których dopłaty są wyższe - zauważył.

Wojciechowski zapewnił, że zrobi wszystko, by w czasie swojej 5-letniej kadencji doprowadzić do polityki równej wobec wszystkich unijnych rolników, ale - jak mówił - wymaga to trudnej debaty politycznej i konieczności przekonania jeszcze wielu polityków.

„Dziś, po kolejnych rozmowach mogę powiedzieć, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do sprawiedliwej wobec wszystkich rolników polityki rolnej” - podkreślił.

Kandydat na komisarza ocenił też, że wielką szansą dla krajów takich jak Polska, które mają mniejsze gospodarstwa, jest rolnictwo ekologiczne. Wojciechowski zwrócił uwagę, że w planach jest przeznaczenie co najmniej 30 proc. z funduszy na rozwój obszarów wiejskich na działania na rzecz środowiska i klimatu. To mogą być bardzo ciekawe szanse dla gospodarstw w Polsce - ocenił. Jego zdaniem, pomysły dopłat do krów czy tuczników „idealnie wpisują się w priorytety UE”, np. zachęcenia do prowadzenia mniej intensywnej, a bardziej ekologicznej produkcji i powiązania jej z lokalnym rynkiem. „To jest ogromna szansa. Tego typu programy wsparcia będą w całej Europie, a Polska może szczególnie na nich skorzystać” - mówił Wojciechowski.

We wtorek odbyło się drugie wysłuchanie Wojciechowskiego w PE, który dostał zielone światło od koordynatorów grup politycznych komisji rolnictwa PE na stanowisko komisarza UE ds. rolnictwa. Otwiera mu to drogę do objęcia teki w Komisji, której przewodniczącą będzie Ursula von der Leyen.

(PAP), sek