Enea inwestuje w energię ze słońca

Podpisanie w patek 11 października trójstronnego listu intencyjnego, pomiędzy Eneą, Eneą Wytwarzanie i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, rozpoczyna współprac przy budowie wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych należących do Skarbu Państwa.

Inicjatywa ta przyczyni się do wzrostu udziału OZE w krajowym miksie energetycznym oraz promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich. Powstanie wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych będzie wspierać osiągnięcie nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2.

Sygnatariusze listu chcą powołać spółkę celową, której zadaniem będzie rozwój przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych, należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Potencjalną bazę do budowy instalacji fotowoltaicznych będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym te o niskiej przydatności rolniczej. W pierwszej kolejności będą to tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty przeznaczone pod inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii.

– Polska wieś aktywnie włącza się w zieloną rewolucję, oferując energetyce niewykorzystywane przez rolnictwo grunty pod budowę wielkoobszarowych instalacji fotowoltaicznych. Jesteśmy naturalnym sprzymierzeńcem lokowania odnawialnych źródeł energii na wsi, która skorzysta z rozwoju czystej energii i stabilizacji dostaw energii, podnosząc tym samym konkurencyjność swoich produktów i usług< zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija, ubiegły rok był rekordowym pod względem przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych. Wraz z rozwojem wiatrowych instalacji morskich obie technologie mają szansę być dominującymi w polskim OZE.

Zamierzamy zwiększać nasz udział na dynamicznie rozwijającym się rynku fotowoltaiki. Wspólny projekt z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Energia z instalacji fotowoltaicznych będzie mogła pokryć rosnące zapotrzebowanie w okresie letnim, jej produkcja wesprze jednostki konwencjonalne. Inwestycje w OZE wpisują się w transformację miksu energetycznego Grupy Enea w kierunku zmniejszania emisyjności dodał Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei.

Grupa Enea rozwija projekty z zakresu zielonej energii i sukcesywnie zwiększa produkcję ze źródeł odnawialnych. W pierwszym półroczu 2019 r. wzrost ten wyniósł ponad 12%. Grupa przywiązuje dużą wagę do ekonomicznie racjonalnego zaprojektowania transformacji mocy wytwórczych w kierunku odnawialnych źródeł energii, a więc zmiany swojego miksu energetycznego. Do końca roku Enea chce przedstawić zaktualizowaną Strategię Rozwoju. Projekty tego typu są już uruchamiane w Grupie Enea. Na terenach należącej do Grupy Enea kopalni LW Bogdanka, powstaną farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do 30 MW.

