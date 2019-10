Certyfikaty PZU FIZ: Czy okazały się sukcesem?

Subskrypcja certyfikatów PZU FIZ Akord przyniosła w niespełna miesiąc 21 mln zł - poinformował wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek. Ocenił, że dobre wyniki subskrypcji to efekt wysokiej stopy zwrotu funduszu, która od początku roku wynosi prawie 7 proc.

Jak poinformował Żółtek, na prawie 200 tysięcy certyfikatów PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord (PZU FIZ Akord) o łącznej wartości 21 mln zł zapisało się we wrześniu prawie pół tysiąca inwestorów. Podkreślił, że to najwyższa od dwóch lat kwota uzyskana z subskrypcji. „Akord jest publicznym funduszem realizującym strategię Global Makro, a więc inwestującym w różnorodne klasy aktywów oraz mającym na celu przynoszenie zwrotów przy niskim ryzyku i niezależnie od warunków rynkowych. Kluczem do sukcesu jest umiejętne budowanie portfela i trafne prognozowanie trendów makroekonomicznych i geopolitycznych” - wyjaśnił.

Według wiceprezesa TFI PZU, wysoka stopa zwrotu, którą PZU PIZ Akord notuje nieprzerwanie od początku roku, świadczy o skutecznym zarządzaniu. Jak dodał, do końca października trwa subskrypcja kolejnej serii certyfikatów tego funduszu. „Wyniki Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord wpisują się w bardzo dobre w tym roku wyniki funduszy dłużnych i oszczędnościowych PZU. Sukcesy odnosi również Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez PTE PZU, który zajął pierwsze miejsce pod względem stopy zwrotu w trzyletniej perspektywie” - podkreślił Żółtek.

Grupa PZU angażuje się jednocześnie w projekt powołania wspólnego indeksu giełdowego państw Trójmorza, a więc krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwacji, Słowenii i Rumunii. Planuje uruchomienie w listopadzie funduszu pasywnego inPZU CEEplus opartego na wspólnym indeksie.

Stworzenie indeksu CEEplus, zainicjowane podczas ostatniego Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, ma służyć pogłębianiu regionalnej współpracy oraz przyciąganiu zagranicznego kapitału i inwestycji. „Łącząc siły w regionie, łatwiej dotrzemy do inwestorów z całego świata. Dzięki współpracy dynamicznie rozwijające się państwa Trójmorza mają szansę stać ekonomicznym motorem całej Europy” - przekazał PAP prezes PZU Paweł Surówka.

W portfelu indeksu CEEplus ma się znaleźć ponad 100 spółek notowanych na rynkach regulowanych giełd w Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bratysławie, Lublanie, Zagrzebiu i Bukareszcie. Oparty na tym indeksie fundusz inPZU CEEplus ma wykorzystywać trzy używane w pozostałych funduszach inPZU metody replikacji - pełną, syntetyczną i doboru próby. Celem jest wierne, a przy tym efektywne odwzorowanie stopy zwrotu z indeksu. Dodatkową zachętą dla inwestorów mają być niskie, sięgające 0,5 proc. rocznie opłaty za zarządzanie.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza aktywami o wartości prawie 340 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Na czele Grupy stoi PZU SA, którego korzenie sięgają 1803 r., kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe.

