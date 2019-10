Chińska gospodarka pod kreską

Zasadniczy trend w chińskiej produkcji pozostaje spadkowy, co jest wynikiem słabnącego popytu wewnętrznego, który dodatkowo jest podcinany przez szereg ceł nałożonych przez Stany Zjednoczone.

W trzecim kwartale chińska gospodarka kontynuowała spowolnienie wzrostu gospodarczego w tempie nieco wyższym od oczekiwań. W kraju poznaliśmy dane z rynku pracy za wrzesień, które nieco rozczarowały w kontekście dynamiki wzrostu wynagrodzeń.

Trzeci kwartał okazał się nieco słabszy od oczekiwań rynkowych w chińskiej gospodarce, gdzie wzrost spowolnił do 6 proc. z 6,2 proc. w ujęciu rocznym. Jedną z głównych przyczyn dalszego spowolnienia była słabość po stronie inwestycji, których udział w PKB spadł do 19,8 proc. z 25,9 proc. w poprzednim kwartale. Wprawdzie dynamika inwestycji w środki trwałe była zgodna z przewidywaniami, ale wzrost ten w dużym stopniu sterowany jest przez nakłady inwestycyjne ze strony firm państwowych, podczas gdy wzrost inwestycji po stronie sektora prywatnego wygląda wciąż mizernie. Zasadniczy trend w chińskiej produkcji pozostaje spadkowy, co jest wynikiem słabnącego popytu wewnętrznego, który dodatkowo jest podcinany przez szereg ceł nałożonych przez Stany Zjednoczone. Pomimo faktu, że dynamika PKB Chin spowolniła do najniższego poziomu od blisko trzech dekad wydaje się, że chiński rząd zdoła zrealizować cel wzrostu PKB w tym roku między 6 proc. a 6,5 proc. W ujęciu skumulowanym po trzech kwartałach dynamika PKB obniżyła się bowiem tylko nieznacznie do 6,2 proc. z 6,3 proc.

A.K., XTB