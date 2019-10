Szczyt Unii: umowa Brexitu sukcesem. Wstrzymanie Albanii i Macedonii Płn. porażką

Przywódcom UE brakło niezbędnej jednomyślności ws. rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną - ocenił szef RE Donald Tusk. Sukcesem zakończonego w piątek szczytu UE było jednak wypracowanie porozumienia między Londynem a Brukselą ws. brexitu.

Chociaż znacząca większość przywódców UE opowiedziała się za otwarciem rozmów akcesyjnych z dwoma bałkańskimi krajami, to jednak nie było jednomyślności. Poinformował o tym na konferencji prasowej po szczycie przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który uznał to za „błąd”.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że za blokadą tej decyzja stała przede wszystkim Francja.

Tusk zaznaczył, że dwa bałkańskie kraje zdały egzamin, czego nie może powiedzieć o państwach członkowskich. Jego zdaniem brak decyzji nie jest jednak porażką Wspólnoty, ale „krótkoterminowym kryzysem”. Tusk wyraził nadzieję, że uda się przezwyciężyć impas w tej sprawie do zaplanowanego na maj 2020 r. nieformalnego szczytu UE w Zagrzebiu. Szef RE powiedział też, że nie ma wątpliwości, iż pewnego dnia oba bałkańskie kraje staną się częścią Unii Europejskiej.

Niezadowolenie z powodu odrzucenia rozmów akcesyjnych Albanią i Macedonią Północną wyraził też przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który uznał tę decyzję za „historyczny błąd”.

UE udało się jednak w czwartek osiągnąć długo oczekiwane porozumienie w sprawie brexitu. Szefowie państw i rządów wezwali KE, PE i Radę UE do podjęcia koniecznych kroków dla zapewnienia, że porozumienie będzie mogło wejść w życie 1 listopada. Liderzy podkreślali jednak, że żałują, iż Wielka Brytania wychodzi z UE.

Mimo dyskusji w sprawie wieloletnich ram finansowych państwa UE są w tej sprawie nadal okopane na swoich pozycjach. Podstawą do dyskusji była nowa, kontrowersyjna propozycja fińskiej prezydencji, która zakłada spore cięcia w budżecie, jeszcze większe, niż chce KE. Juncker powiedział na konferencji, że rozmowy nie wniosły wiele nowego. Pogłębiona dyskusja na ten temat jest jednak spodziewana na grudniowym szczycie w Brukseli.

Przywódcy będą mieli sporo pracy, aby znaleźć porozumienie ws. budżetu powiedział na konferencji szef Komisji Europejskiej.

Uczestnicy szczytu przyjęli do wiadomości czwartkową zapowiedź USA i Turcji w sprawie przerwania wszystkich operacji wojskowych na terenie Syrii, ale ponownie wezwali Ankarę do zakończenia działań wojskowych w północno-wschodniej Syrii, wycofania wszystkich sił i przestrzegania prawa międzynarodowego. We wnioskach podkreślono, że państwa członkowskie UE podjęły decyzję o wstrzymaniu licencji na wywóz broni do Turcji.

Podczas dwudniowego szczytu UE w Brukseli, który był w dużej mierze zdominowany przez brexit, dyskusja na temat klimatu została przeniesiona do ostatniego punktu porządku obrad i zajęła mniej niż 15 minut. Przywódcy nie podjęli żadnych decyzji w tej kwestii.

