Nie możemy zmarnować młodych, polskich talentów

Wzrost PKB to ważny, ale nie jedyny wskaźnik gospodarczy. W 2014 roku pod patronatem Instytutu Sobieskiego ukazało się tłumaczenie znakomitej książki pt. „Dlaczego narody przegrywają?”. Autorzy tej pozycji stawiają tezę, że źródłem porażek danych państw w historii był brak instytucji społeczno-ekonomicznych (w szerokim znaczeniu) wspierających przyciąganie i utrzymywanie w kraju talentów. Z kolei te narody, które dały szansę rozwoju najzdolniejszym, odnosiły i odnoszą wymierne sukcesy gospodarcze. Temat zatrzymywania talentów jest więc kluczowy dla rozwoju państwa. (…) Abyśmy nie byli narodem, który przegrywa, każdy na swój sposób powinien zadbać o przyciąganie, rozwijanie i utrzymanie w naszym kraju wybitnie uzdolnionych osób - zwraca uwagę w Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w tekście „Gdy kompas wskazuje na południowy-wschód”.

„Polska jak na razie jest – niestety – w światowej czołówce rankingu odpływu wykształconych specjalistów na zagraniczne rynki pracy. Wpływa to negatywnie zarówno na rodzime firmy, zmagające się z problemami kadrowymi, jak i na całą gospodarkę. Jednocześnie, z roku na rok coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża na studia zagraniczne, a doświadczenie i umiejętności, które tam zdobywają, stanowią unikatową wartość dla nich i ich potencjalnych pracodawców -zwraca uwagę prezes warszawskiej giełdy.

Na szczęście liczne, krajowe pomysły na zatrzymanie młodych talentów dają nadzieję, że ich powrót do Polski i dalsze planowanie kariery zawodowej w ojczyźnie są możliwe. Wymaga to współpracy biznesu, administracji i organizacji pozarządowych .

Prezes polskiej giełdy podkreśla, że w dziedzinie zatrzymywania młodych talentów w Polsce „w GPW robimy to na wiele sposobów. W ostatnich trzech latach ponad połowa firm debiutujących na rynkach prowadzonych przez Giełdę oferuje produkt lub usługę, które mogą być skalowane globalnie. To rozwinięty rynek kapitałowy daje możliwość elastycznego pozyskiwania kapitału na duże i ambitne przedsięwzięcia. To magnes dla zdolnych i ambitnych – tej komfortowej sytuacji zazdroszczą nam nie tylko w regionie Europy Środkowej i Wschodniej”.

Marek Dietl przypomina, że na GPW inicjowane są „działania bardzo konkretnie nastawione na pozyskiwanie dla Polski osób utalentowanych. Fundacja GPW stale zachęca Polaków po zagranicznych studiach do rozwijania kariery w kraju, szczególnie poprzez organizację jednego z flagowych programów Giełdy, „Go4Poland – Wybierz Polskę!”.(…) Poprzez staże, warsztaty i program mentoringowy zachęcamy na GPW zdolnych, młodych ludzi do planowania swojej kariery w kraju.

Prezes GPW podsumowuje: „W tegorocznej edycji programu współpracowaliśmy z ponad dwudziestoma firmami z różnych branż. Do tej pory, dzięki Go4Poland, ponad 450 studentów zarejestrowało się w programie, zaś ponad dwustu z nich (studiujących na 51 uczelniach w 13 różnych krajach) otrzymało tytuł laureatów. Są wśród nich studenci renomowanych zagranicznych uczelni, członkowie polskich organizacji studenckich na zagranicznych uczelniach, a także reprezentanci organizacji polonijnych wspierających studentów polskiego pochodzenia. (…) Cieszy mnie fakt, że Giełda jest miejscem spotkań nie tylko doświadczonych przedsiębiorców, ale także młodych ludzi, studentów i absolwentów, którzy są przyszłością naszej gospodarki.

Dziś jeszcze wskazówka kompasu dotyczącego pozyskiwania i utrzymania w Polsce zdolnych i ambitnych wskazuje południowy-wschód. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem uda nam się sprawić, że wskazanie tego kompasu na wykresach przestawimy na północ. W ten sposób znajdziemy się w bardzo istotnej dla naszej przyszłości strefie – grupie najatrakcyjniejszych państw, które wygrywają, dając szansę rozwoju najzdolniejszym – podsumowuje prezes Marek Dietl..

