Alior pod lupą KNF: Chodzi o wielkie pieniądze

30 urzędników Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) od dwóch tygodni kontroluje 50 największych kredytów korporacyjnych Alior Banku - informuje dziś „Puls Biznesu”.

Na trzy miesiące przed upadłością biura podróży Thomas Cook oraz Neckermann Polska Alior podpisał z tym drugim podmiotem umowę o strayegicznym partnerstwie. Była to jedna z wielu wpadek giełdowego banku i to właśnie tego rodzaju decyzje mogły doprowadzić do obecnej kontroli KNF.

Kontrolerzy mają przyglądać się kredytom udzielonym przez Alior Bank takim firmom jak Ruch, ZM Henruk Kania, Onico. Chodzi o prawidłowość zarządzania ryzykiem.

W ciągu roku spadła też kapitalizacja Alior Banku o 3 mld złotych. Krzysztof Bachta kierujący Aliorem od roku, według gazety, czuje się odpowiedzialny za błędy lecz ma podkreślać, iż nie mogłyby one się powtórzyć.

