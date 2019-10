Inwestować i stawiać na innowacje

Ostatnie 30 lat w polskiej gospodarce to czas epokowych przemian, a także okres, w którym dokonaliśmy ogromnego ekonomicznego skoku. To jednak nie oznacza, że rozwój polskiej gospodarki możemy uznać za domknięty. Jest dokładnie odwrotnie – dziś stoimy przed szansą ewolucji w wielu wymiarach. Musimy zrobić wszystko, by tę szansę wykorzystać – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju SA

„Obecnie możemy mówić o dobrym czasie dla naszej ekonomii. Wskaźniki gospodarcze w Polsce są korzystne. Mamy wysokie PKB, niską inflację i bezrobocie. Zadłużenie zagraniczne Polski, jeden z kluczowych elementów „planu Morawieckiego”, spadło zaś w ciągu dwóch lat do ok. 64 proc. PKB z 72,5 proc. Tę rzeczywistość musimy jednak traktować nie jak punkt finalny naszej drogi, ale jako ogromną szansę do dalszego rozwoju” - ocenia w tekście „Czas rozwoju. Wykorzystać polski potencjał” Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

Co robić, by wykorzystać tę szansę? Przede wszystkim należy podejmować inicjatywy, które będą stymulować polskie firmy do działania. W tym te mniejsze – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Tak aby same mogły walczyć o swoją pozycję na polskim rynku, a w dalszej perspektywie także na rynkach zagranicznych. Właśnie taka jest misja, którą wykonuje Polski Fundusz Rozwoju – uzupełnia rynkowe luki w zakresie finansowania polskich przedsiębiorstw, czy budowania ekosystemu polskich startupów. Inwestujemy w polskie firmy, ale celem jest nie doraźna pomoc, lecz rozbudzanie ich potencjału.

Paweł Borys wskazuje, że aktywnie w tej sferze działają instytucje grupy PFR: „Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Agencja Rozwoju Przemysłu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie one realizują działania, które tworzą szanse rozwojowe dla polskich firm. Dzięki KUKE możemy mówić o wzroście ubezpieczeń eksportowych, ARP z kolei udziela pożyczek ułatwiających rozwój i ekspansję rodzimym przedsiębiorstwom. Celem tych działań jest jednak przede wszystkim wspieranie inwestycji, czy innowacji”.

(…)

Już teraz w wielu przypadkach możemy dostrzec, jak wielki potencjał kryje się w naszych firmach i że mogą one skutecznie rywalizować o pozycję na międzynarodowych rynkach. Jednym z najbardziej wyrazistych i medialnych przykładów w ostatnim czasie był CD Projekt, który pokazał, że polska firma może stać się prawdziwym globalnym liderem w swojej branży i zyskać medialny rozgłos i splendor.

(…) Polscy czempioni budując swoje marki za granicą, zarazem przyczyniają się do budowy pozytywnego obrazu naszej gospodarki i Polski w ogóle. Pomyślmy o przykładzie sukcesu CD Projekt. Rekordowe wyniki gier z serii „Wiedźmin” i kultowy status tej produkcji przyczyniły się do międzynarodowego uznania. To sprawiło, że do swojej kolejnej produkcji studio mogło zaangażować globalną gwiazdę kina – Keanu Reevesa, co przyniosło wielki światowy rozgłos. Takie zdarzenia budują jednoznaczne i pozytywne skojarzenia w umysłach odbiorców i to nie tylko tych związanych z branżą gier wideo. Polska to sukces, Polska to nowoczesność, Polska to innowacyjność – taki obraz wypływa z tych zdarzeń. Przykład tej firmy jest najbardziej jaskrawy i oczywistym jest, że nie każde przedsiębiorstwo może poszczycić się takimi osiągnięciami. Jednak wiele z nich ma potencjał, by podążać podobną ścieżką i kreować rozpoznawalność oraz uznanie polskiego dorobku .

Rozwój firm to jedno, ale mówiąc o rozwoju gospodarki, nie możemy zapominać o tym, jak istotny jest też rozwój rynku finansowego w Polsce. Ten obecnie przedstawia się korzystnie, a na horyzoncie pojawiają się okazje do dalszego wzrostu. Za taką wielu analityków i ekspertów zajmujących się rynkiem finansowym uważa Pracownicze Plany Kapitałowe, które ruszyły 1 lipca 2019 r. Wedle powszechnej opinii mogą też stanowić istotny bodziec dla dynamicznego rozwoju rodzimej Giełdy Papierów Wartościowych. PPK to również dobre narzędzie służące wzmacnianiu krajowego kapitału. A właśnie wzmacnianie i akumulowanie kapitału jest jednym z zadań, jakie powinniśmy przed sobą stawiać jako społeczeństwo. To w skuteczny pozwoli nam podtrzymać obecne tendencje rozwojowe. Pracownicze Plany Kapitałowe to bardzo ważny program, który pozwoli nam w długim okresie kumulować ów kapitał. A trzeba zauważyć, że na tę chwilę poziom tej akumulacji nie jest zadowalający. Chociaż wynagrodzenia w Polsce szybko rosną, pod względem majątku gospodarstw domowych znajdujemy się dalej poniżej średniej unijnej. Konieczność kumulowania kapitału i stałego gonienia Europy w różnych aspektach tylko jeszcze dobitniej udowadnia to, jak ważne jest wspieranie rozwoju firm z sektora MŚP. To one mogą dziś w okresie wzrostu stać się dla polskiej gospodarki zasiewem, które pewnego dnia da plon służący nam wszystkim. Jako Polski Fundusz Rozwoju pomagamy w pełnym realizowaniu tego potencjału.

Pełny tekst prezesa PFR Pawła Borysa zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika