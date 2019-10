100 mln euro na innowacje. Pieniądze dają Norwedzy

O 100 milionów euro w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy na wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań produktów czy usług. Program wdrażany jest w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” to czwarty co do wielkości program realizowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. To jednocześnie największe przedsięwzięcie biznesowe przeprowadzane w krajach beneficjentów funduszy podkreślił minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.