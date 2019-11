Nowe lotnisko potrzebne „od zaraz”

Niektóre rozwinięte, zamożne i mądrze rządzone kraje mają na swoim terenie duże porty przesiadkowe, które są dobrze zintegrowane z siecią kolejową. Polska idzie krok dalej, łącząc w jednym miejscu nowoczesne lotnisko z głównym węzłem kolei dużych prędkości w Rzeczypospolitej – pisze na łamach „Polskiego Kompasu 2019” Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Dwie równoległe drogi startowe o długości 4000 metrów każda, do tego drogi kołowania, płyty postojowe, terminale: pasażerski, cargo i general aviation, a jednocześnie najważniejsza stacja kolejowa Rzeczypospolitej, dostosowana do obsługi kolei dużych prędkości, które połączą na nowo największe polskie miasta. Tak będzie wyglądał etap pierwszy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Planowana lokalizacja Portu Lotniczego Solidarność to obszar 3 tys. hektarów znajdujący się 37 km na zachód od Warszawy – wzdłuż autostrady A2, na skrzyżowaniu kolejowych linii dużych prędkości: Warszawa-CPK-Łódź i przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej w stronę Płocka, Grudziądza i Trójmiasta. – opisuje w tekście „Centralny Port Komunikacyjny. Transportowe serce Polski” minister Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Nowe lotnisko jest potrzebne „od zaraz”. Polskie lotniska obsłużyły w ubiegłym roku ponad 46 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i ponad pięć razy więcej niż jeszcze 15 lat temu. W tym roku prognozuje się kolejny wzrost na poziomie kilkunastu proc. rok do roku, co oznacza, że przez lotniska w Polsce przewinie się ponad 50 mln osób. W Polsce średnia liczba podróży rocznie na jednego mieszkańca, wynosi jednak zaledwie 1,2, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej waha się od 2 do 4. To oznacza gigantyczny potencjał rynku, albowiem skłonność do korzystania z podróży lotniczych wśród mieszkańców naszej części Europy będzie rosła wraz z poprawą sytuacji ekonomicznej. - ocenia pełnomocnik ds. CPK.

Z Testu Prywatnego Inwestora wykonanego dla nowego lotniska przez firmę EY wynika, że zakładana stopa zwrotu z inwestycji przekracza 10 proc., czyli że Port Lotniczy Solidarność zwróci się z nawiązką. Zdaniem ekspertów Baker McKenzie i Polityki Insight, CPK może przynieść Polsce dodatkowych od 4 do 7 proc. PKB. Według raportu PwC z kwietnia br., polski rynek lotniczy ma jeden z największych potencjałów wzrostu w całej Europie. Dodatkowe wyliczenia są takie, że inwestycja powinna doprowadzić do stworzenia łącznie ponad 150 tys. miejsc pracy w CPK i sektorach gospodarki z nim powiązanych – wskazuje minister Wild.

(…) Program CPK to jednak nie tylko lotnisko, to także potężne inwestycje w infrastrukturę kolejową. Jednocześnie z lotniskiem, zostanie zbudowana m.in. nowa linia kolejowa Warszawa-CPK-Łódź Fabryczna, czyli pierwszy odcinek Kolei Dużych Prędkości, które docelowo zostaną przedłużone do Poznania i do Wrocławia. Ta inwestycja umożliwi osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy 15 minut, a z CPK do Łodzi ok. 30 minut. W ramach Programu CPK powstanie ok. 1,6 tys. km nowych linii kolejowych. Mówimy o pajęczynie nowych linii prowadzących do CPK z 10 kierunków. W zasięgu bezpośredniego dojazdu pociągiem do CPK w czasie do 2,5 godz. znajdą się prawie wszystkie duże miasta w Polsce. Nasz projekt definitywnie kończy trwający od 1989 r. trend likwidacji linii kolejowych w Polsce. Dzięki nowym liniom prowadzącym m.in. do CPK koleją w Polsce będzie bliżej, szybciej i wygodniej. Szybkim i wygodnym dojazdem objęte będą także przygraniczne obszary Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego - podkreśla pełnomocnik ds. CPK.

Budowa CPK to impuls rozwojowy dla Polski i dla regionu oraz umieszczenie naszego kraju na głównych szlakach pasażerskich i towarowych. Dzisiaj Polska jako gospodarczy lider Europy Środkowo-Wschodniej ma naturalne predyspozycje do budowy na własnym terenie transportowego centrum regionu – stwierdza minister Mikołaj Wild.

