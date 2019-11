Alior notuje zysk: 124,5 mln złotych

Zysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2019 roku spadł do 124,5 mln zł z 176,8 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 119,2 mln zł.

Oczekiwania pięciu biur maklerskich, co do zysku banku za trzeci kwartał wahały się od 97 mln zł do 138 mln zł.

Wynik odsetkowy banku sięgnął 802,3 mln zł i był 8 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 746,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 740-750 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 2 proc. rok do roku i spadł 3 proc. ujęciu kwartalnym.

Wynik z opłat i prowizji sięgnął 172,5 mln zł, czyli był zbliżony do konsensusu na poziomie 169,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 167-171 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 3 proc. rdr i wzrósł 9 proc. kdk.

Koszty działania wyniosły 372 mln zł wobec 396,5 mln zł prognozowanych przez analityków. Koszty spadły 10 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 324,8 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 4 proc. niższych odpisów na poziomie 311,2 mln zł. Odpisy wzrosły 19 proc. rdr i spadły 35 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał w osobnym raporcie, że w wyniku ustaleń z audytorem zdecydował o dokonaniu zmiany w zakresie sposobu prezentacji w sprawozdaniu finansowym kwoty rezerwy na wyrok TSUE dotyczący kredytów konsumenckich.

Bank pomniejszył wynik odsetkowy III kwartału 2019 r. o 45 mln zł i powiększył pozostałe koszty operacyjne o kwotę 57 mln zł (rezerwa na zwroty dotyczące spłat sprzed 11 września 2019 r. - wcześniej prezentowana była jako pomniejszenie wyniku odsetkowego).

Decyzja banku nie ma wpływu na łączny poziom utworzonej rezerwy, o którym bank informował wcześniej (102 mln zł) oraz o kwocie pomniejszenia zysku netto (83 mln zł).

