Orlen: segment detaliczny zwiększa wynik operacyjny

W ciągu trzech kwartałów 2019 r. segment detaliczny Grupy Orlen osiągnął ok. 600 mln zł więcej wyniku operacyjnego niż rok wcześniej. Największą zmianę zanotowano w tym czasie w Niemczech, gdzie wynik wzrósł o 34 proc. - poinformował w czwartek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zwracając uwagę na wyniki Grupy Orlen w segmencie detalu, Obajtek wspomniał jednocześnie o otwarciu stacji paliw w Monachium, która została uruchomiona w formacie co-brandingu, łączącym lokalną markę „star”, należącą do działającej od 2003 r. spółki zależnej Orlen Deutschland, z logiem Orlenu.

Jesteśmy polskim koncernem, który coraz bardziej umacnia swoją pozycję także na zagranicznych rynkach. Dlatego otworzyliśmy pierwszą stację paliw w Bawarii. Oznacza to, że jesteśmy już obecni we wszystkich niemieckich landach” - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki. Jak dodał, za zachodnią granicą Polski, koncern posiada obecnie blisko 600 obiektów, co plasuje go „jako siódmą sieć stacji paliw”.