Totalizator Sportowy odprowadzi ponad 1 mld zł podatku

Totalizator Sportowy odprowadzi w tym roku do budżetu państwa znacznie powyżej 1 mld zł z tytułu podatku od gier, wobec ponad 900 mln zł rok wcześniej - poinformował prezes spółki Olgierd Cieślik. Wzrost wartości podatku to efekt uruchomienia sieci salonów gier na automatach i kasyna internetowego.

W 2018 roku całościowe wpływy (do Skarbu Państwa), zarówno z podatku od gier, jak i z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych, przekraczały 2 mld zł, z czego samego podatku było ponad 900 mln zł - myślę, że w tym roku znacznie przekroczy on 1 mld zł” - powiedział prezes podczas piątkowej konferencji prasowej w Katowicach.