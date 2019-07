Sadownictwo ponad podziałami politycznymi

W czwartek 1 sierpnia 2019 r. nowelizacja podatku od towarów i usług trafi pod obrady Senatu. To już ostatni etap procesu legislacyjnego, który budził duże emocje wśród sadowników. Po prawie 9 miesiącach niepewności, wszystko wskazuje na to, że polscy sadownicy mogą być spokojni – w wyniku poprawki do nowej matrycy VAT nie utracą oni części krajowego rynku zbytu.

Od listopada ub. r. Ministerstwo Finansów proponowało podnieść podatek z 5 proc. na 23 proc. na napoje owocowe z wysoką zawartością soku. Liczne ośrodki eksperckie (w tym Instytut Biznesu), przedstawiciele producentów oraz sadowników, ostrzegały przed konsekwencjami takiego działania. Wśród najpoważniejszych skutków nowego podatku, wskazywano na spadek zapotrzebowania na owoce do produkcji napojów o 150 tys. ton – głównie jabłek. Przeciwko nowej matrycy VAT wystąpiło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posłowie wszystkich partii z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po odroczeniu głosowania w marcu 2019 r., Sejm powrócił, podczas ostatniego posiedzenia, do sprawy matrycy, która trafiła do Komisji Finansów Publicznych. Posłowie zadecydowali o wykreśleniu podwyżki VAT. Sejm przyjął poprawkę zdecydowaną większością głosów. To bardzo ważna wiadomość dla sadowników i przedsiębiorców innych powiązanych branż. Polski VAT wymagał rozsądnego uporządkowania. Nowa matryca VAT usuwa część absurdów, wynikających z nadmiernej komplikacji polskiego prawa podatkowego. Instytut Biznesu wyraził zadowolenie, że udało się przyjąć rozwiązania, które uproszczą system podatkowy, a równocześnie nie wprowadzą zapisów, które znacząco mogłyby ograniczyć rozwój polskich przedsiębiorstw oraz wpłynąć na cały łańcuch dostaw to jest być szkodliwymi dla rozwoju polskiej wsi i sadownictwa, a w konsekwencji również konsumentów.

Droga do prostych podatków jest jeszcze jednak daleka. Rząd wykonał dopiero pierwsze działania w tej sprawie. Jak pokazały prace nad matrycą VAT, konsultacje ze stroną społeczną mogą uchronić przed przyjęciem szkodliwych zapisów, które wypaczają słuszną ideę porządkowania prawa fiskalnego. Wyrażamy nadzieję, że rząd będzie kontynuował prace nad podatkami tak, by były one przyjazne obywatelom. Liczymy na wysłuchanie postulatów i uwag niezależnych ekspertów oraz polskich przedsiębiorców. Kompromis w kwestii nowej matrycy VAT udało się osiągnąć ponad partyjnymi podziałami. Mamy nadzieję, że w przyszłości właśnie szeroka współpraca polityków i ekspertów, pozwoli stworzyć dobry system podatkowy w Polsce.