Krynica 2019: Czy Baltic Pipe ruszy na czas?

GAZ-SYSTEM ma podpisaną umowę na dostarczenie sprzętu do realizacji projektu Baltic Pipe -umowa na 500 ml zł. Baltic Pipe będzie realizowało dostawy gazu, duża inwestycja duża sprawa.

Edyta Hołdyńska rozmawia z Arturem Zawartko, wiceprezesem GAZ-SYSTEM

W założonych terminach, będą realizowane dostawy gazu z szelfu norweskiego czyli z kierunku wschodniego. Musimy przebudować cały system przesyłu gazu. Zostaną zbudowane nowe tłocznie w innych miejscach po to, aby kraj mógł być zaopatrywany w gaz z innego niż dotychczas źródła- twierdzi Zawartko

Nowe źródła energii, “zakręcanie kurka “ od dostaw gazu z Rosji

Płacimy za dużo

Nasz czołowy klient PGNIG nie chce pobierać gazu z kierunku wschodniego . My jako operator systemu przesyłowego, zgodnie z naszą misją chcemy tak to przebudować aby było to możliwe. Koszty tej inwestycji są wysokie, ale znikome w ostatecznym rozrachunku. Prowadzimy te inwestycje tak aby w 2022 r. cały potrzebny wolumen gazu płynął z innych kierunków- powiedział Zawartko