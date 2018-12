Dynamika PKB zależna od czynników zagranicznych

Pierwsze symptomy nadchodzącego spowolnienia są już obserwowane. Badania ankietowe wskazują na mniejszą dynamikę nowych zamówień, a dane nadchodzące z niemieckiej gospodarki nie nastrajają optymistycznie – pisze w swoim komentarzu Jarosław Janecki, główny ekonomista Societe Generale.

Z pewnością czynniki zagraniczne będą kluczowe dla skali spowolnienia dynamiki PKB w 2019 roku. Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych i Chin, sposób przeprowadzenia Brexitu, wreszcie niepewności z jakimi mamy od dłuższego czasu do czynienia we Włoszech, Francji czy Turcji, może w pewnym momencie doprowadzić do większego od oczekiwanego spowolnienia aktywności gospodarczej w Polsce. Warto zaznaczyć, że oczekiwane globalne spowolnienie, a w szczególności spowolnienie w Stanach Zjednoczonych, to również częściowo efekt kolejnej fazy cyklu koniunkturalnego.

Spowolnienie aktywności gospodarczej może wpływać na nieco niższą dynamikę inflacji oraz mniejszą skalę zacieśniania polityki pieniężnej przez banki centralne na świecie. W przypadku inflacji należy jednak również bliżej przyglądać się specyfice danego regionu, Tak jest w przypadku Polski i naszego regionu. Podwyższona inflacja w Europie środkowo-Wschodniej jest już faktem. W przypadku Polski istnieje ryzyko większego wzrostu inflacji z uwagi na sytuacją na rynku pracy, wyższą dynamikę płac, która przewyższa wydajność pracy. Rynek cen energii pozostaje oczywiście niepewny, a dodatkowo ewentualne spóźnianie się z podwyżkami stóp procentowych w Polsce może kanałem kursowym doprowadzić do nieco wyższej inflacji. Uważam, że inflacji w 2019 roku po I kwartale może nawet przewyższyć cel inflacyjny NBP a w czwartym kwartale zbliżyć się do 3 procent. Taka dynamika inflacji w połączeniu z oczekiwaną, pierwszą od wielu lat podwyżką przez EBC może doprowadzić do zmiany nastawienia członków RPP i podwyżki stóp procentowych pod koniec 2019 roku, tuz po wyborach parlamentarnych.