Przemysł pozytywnie zaskakuje

Patrząc na sytuację naszego przemysłu w dłuższej perspektywie, znajdujemy się w cyklu osłabienia podobnego do tych, które obserwowaliśmy już kilkukrotnie w przeszłości, choć ma on stosunkowo łagodny przebieg. Rozpoczął się on wiosną ubiegłego roku, po tym, gdy w marcu produkcja wzrosła o 8,8 proc.