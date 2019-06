Obietnice obniżek pobudzają rynek

Wystarczył jedynie krótki komentarz, aby odmienić losy dzisiejszej sesji giełdowej. Mario Draghi zapowiedział możliwe dalsze luzowanie polityki monetarnej, czym spowodował wyraźną euforię na większości rynków. Może nasuwać się teraz pytanie, czy Fed podąży drogą komunikacji Europejskiego Banku Centralnego, czy raczej zdecyduje się na utrzymanie swojego neutralnego stanowiska?

Sesja azjatycka przebiegała raczej mieszanie. Sesja europejska również nie zaczęła się zbyt optymistycznie. Indeks DAX wybijał się wyraźnie z ostatniej konsolidacji i naruszał okolice 12000 punktów. Niemniej w momencie kiedy w Sintrze w Portugalii Mario Draghi przemawiał na otwarciu kolejnego dnia trwającego Forum Banków Centralnych cała sytuacja odwróciła się. Mario Draghi wspomniał, że obecna sytuacja może wymagać dalszego luzowania polityki monetarnej. Wspomniał on, że Europejski Bank Centralny wciąż dysponuje możliwością obniżania stóp procentowych czy sterowania programem QE, który został niecałe pół roku temu wygaszony. Był to wyraźny zapalnik dla rynków finansowych, którym brakowało w ostatnim czasie paliwa, zarówno do ruchu w górę jak i w dół.

Takie komentarze ze strony Mario Draghiego były naprawdę sporym zaskoczeniem dla rynków, biorąc pod uwagę jego poprzednie wystąpienie po decyzji o wysokości stóp procentowych w tym miesiącu. Wtedy Draghi brzmiał bardzo neutralnie, a niektórzy doszukiwali się wyraźnego optymizmu w jego wypowiedzi. Dzisiaj Draghi kompletnie zmienia strony, co daje inwestorom powody do nacisków również na Rezerwę Federalną. Rynek od dawna zaczął oczekiwać gołębiego zwrotu ze strony Rezerwy Federalnej. Obecnie oczekuje się, że Jerome Powell jak i prognozy pokażą sygnał potencjalnej obniżki już w lipcu.

Dzieje się nie tylko na arenie polityki monetarnej, ale również w polityce międzynarodowej. Trump wskazał, że odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Xi i zamierza przeprowadzić z nim dłuższe spotkanie podczas szczytu G20. Rynki finansowe odebrały to jako kolejny pozytywny etap w negocjacjach, czego wynikiem jest dodatkowe wzmocnienie wzrostów na giełdach dzisiejszego popołudnia. Na większości indeksów widać dzisiaj wzrosty przynajmniej powyżej 1%. Indeks DAX odbija od dzisiejszych dołków o ponad 300 punktów, natomiast S&P 500 notuje się wyraźniej powyżej 2900 punktów. W przypadli polskiego rynku WIG20 rośnie o 1,7% i melduje się znacząco powyżej 2300 punktów.