Ostatni powiew optymizmu na Wall Street?

Rynek giełdowy zaliczył spory spadek na końcu zeszłego tygodnia. Było to głównie powiązane z obawami płynącymi z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do zajęcia brytyjskiego tankowca przez irańskie siły. Dalsza eskalacja konfliktu w tym rejonie w połączeniu z niepewnością dotyczącą wojny handlowej oraz mieszany sezon wyników wpływają na ograniczony optymizm inwestorów. Dzisiaj widać jednak pozytywną sytuację na Wall Street oraz innych rynkach.

Obecnie rynek wycenia niemal 100 punktów bazowych cięcia stóp procentowych w perspektywie 12 miesięcy. Wydaje się być to bardzo dużo, ale z drugiej strony stopy procentowe tnie się zdecydowanie prościej niż podnosi. Jeśli w gospodarce zacznie być naprawdę źle, stopy procentowe mogą być obniżane z posiedzenia na posiedzenie. Mimo tych mocnych wycen cięć stóp procentowych najważniejsze indeksy z Wall Street wyraźnie cofnęły się od swoich ostatnich maksimów.

Trwa obecnie sezon wyników na Wall Street i przebiega on mieszanie. Z jednej strony oczekiwano słabego sezonu pod względem zysków oraz przychodów, natomiast wciąż obserwujemy pozytywne zaskoczenie względem prognoz. Obecnie średnie pozytywne zaskoczenie dotyczące przychodów wynosi ok. 0,9%, natomiast w przypadku samych zysków zaskoczenie wynosi ok. 5%. Jest to jednak niżej niż skala zaskoczenia z pierwszego kwartału, kiedy to wyniosła ona niemal 6,5%. Takie dane przedstawia Bloomberg, natomiast Credit Suisse przedstawia jeszcze bardziej optymistyczne dane pokazując, że prognozy zysków zostały pokonane o 6,5% dla 25% spółek, które już opublikowały swoje wyniki (pod względem kapitalizacji rynkowej0. Dodatkowo prawie trzy czwarte spółek pokonało swoje najniższe wytyczne dotyczące zysków. Teoretycznie wygląda wszystko pozytywnie, ale warto mieć na uwadze dalsze spowolnienie gospodarki oraz zanikający efekt obniżki podatków.

Dzisiaj warto zwrócić uwagę na dwie spółki z Wall Street. Pierwszą z nich jest Caterpillar, który będzie publikował swoje wyniki w środę. Jest to spółka produkująca sprzęt budowlany oraz górniczy, wobec czego zachowanie się tej spółki pod względem cenowym oraz wyników pokazuje czego z kolei oczekiwać ze strony gospodarki. Spółka ta traci dzisiaj 0,45%. Z drugiej strony warto wspomnieć o Disneyu. Spółka zyskuje 0,7% po tym jak poinformowała, że „Król Lew” miał piąte najlepsze otwarcie w kinach w tym roku, natomiast ostatnia część „Avengers” stała się najbardziej kasowym filmem wszechczasów. Sytuacja na rynkach wygląda całkiem pozytywnie. W Europie na większości indeksów widać umiarkowane wzrosty. To samo ma miejsce w przypadku Wall Street, gdzie jedynym wyjątkiem jest DJIA. Niestety na GPW nie widać zbyt wielu pozytywów. W odwrocie znajduje się WIG20 tracąc 0,2%, choć z drugiej strony zyskują spółki średnie.