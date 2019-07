Solidne wzrosty w Europie

We wtorek możemy obserwować pozytywne nastroje na rynkach europejskich. Na uwagę na pewno zasługuje niemiecki DAX, który jeszcze przed zamknięciem sesji rośnie blisko 2%. Wzrosty widać także we Francji, gdzie indeks CAC40 znajduje się ponad 1,2% na plusie.

W tyle zostaje jednak GPW, gdzie główne indeksy oscylują w okolicach wczorajszego zamknięcia, bądź nieznacznie poniżej. Po godzinie 17:00 WIG20 traci 0,25%. Jeśli chodzi o zachodnie indeksy, wzrosty są napędzane nadzieją na obniżki stóp procentowych ze strony EBC. Decyzję Europejskiego Banku Centralnego poznamy w najbliższy czwartek. Dodatkowym czynnikiem, który potęguje dzisiejsze wzrosty, są mocne wzrosty akcji spółek motoryzacyjnych. Jeśli chodzi o niemiecki indeks giełdowy, kurs pokonał dziś z łatwością barierę podażową przy 12 420 pkt. Aktualnie strefa powinna zgodnie z zasadą biegunowości stanowić wsparcie.

Jeśli chodzi o otwarcie w USA, to indeksy rozpoczęły sesję się na nieznacznym plusie, jednak zaraz po godzinie 15:30 można obserwować cofnięcie, pozytywny sentyment z jakim mieliśmy do czynienia na sesji europejskiej, nie udziela się inwestorom zza oceanu. Niemniej do końca sesji jeszcze sporo czasu. Jenak patrząc na szerokie ramy czasowe, indeksy w USA są wyraźnie przed giełdami w UE. Należy także przypomnieć o trwającym sezonie publikacji wyników w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji swój raport opublikowała Coca Cola, gdzie wyniki były lepsze od oczekiwań. Z kolei po zamknięciu notowań poznamy np. wyniki spółki Visa, a w tym tygodniu raporty będą publikować także Alphabet, McDonald’s i Boeing. Najbliższa obniżka stóp procentowych przez Fed może być już w dużym stopniu w cenach, dlatego to wyniki spółek powinny przesądzić o kierunku, w którym będzie podążać Wall Street w najbliższym czasie. Po godzinie 17:00 Dow Jones rośnie 0,29%, S&P 500 zyskuje 0,22%, a Nasdaq utrzymuje się tylko 0,05% na plusie.

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych

XTB