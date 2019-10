Porozumienie w zasięgu?

Parkiety europejskie zakończyły piątkową sesję w wyśmienitych nastrojach. Rozpoczęcie kolejnej rundy negocjacji handlowych wiązało się tradycyjnie ze sporym chaosem informacyjnym, gdyż na przestrzeni ostatnich dni na rynki docierały naprzemiennie zarówno pozytywne, jak i negatywne doniesienia.

Po pierwszym dniu rozmów delegatów wyższej rangi nasiliły się spekulacje medialne odnośnie zawarcia „mini porozumienia”. Umowa miałoby obejmować tematy związane z zakupami przez Chiny produktów rolnych oraz prowadzoną polityką monetarną. Stany Zjednoczone miałyby w zmian wstrzymać się od wprowadzenia zaplanowanych na następny tydzień podwyżek taryf celnych. Dziś w godzinach wieczornych dojdzie do kluczowego spotkania prezydenta D. Trumpa z chińskim wicepremierem Liu He, na którym może potencjalnie zostać zawarte wspomniane porozumienie.

Dobre wieści napłynęły w ostatnich godzinach również z Wielkiej Brytanii. Wczorajsze spotkanie B. Johnsona z premierem Irlandii zostało pozytywnie odebrane przez Brukselę. Po słowach D. Tuska, w których Przewodniczący Rady Europejskiej stwierdził, że otrzymał „obiecujące sygnały” w sprawie zawarcia umowy brexitowej, kurs GBPUSD wystrzelił o ponad 1% i przekroczył niewidziany od lipca poziom 1,26 GBP/USD. Optymizm udzielił się również inwestorom na rynku akcji – w momencie zamknięcia sesji w Warszawie brytyjski FTSE zyskuje ponad 3,8%. Solidne zwyżki występują również w pozostałej części Starego Kontynentu – niemiecki DAX rośnie o 2,5% a francuski CAC40 1,5%.

Tym razem w sprzyjającym otoczeniu zewnętrznym nie zawiódł polski parkiet. WIG20 zyskał na piątkowej sesji 1,7%, mWIG40 1,2% a sWIG80 0,2%. Wśród warszawskich blue chipów absolutnym liderem wzrostów trzeci dzień z rzędu pozostawała Jastrzębska Spółka Węglowa, której akcje zyskały 10,2%. Na drugim miejscu uplasował się natomiast Alior ze wzrostem o 6%. Wśród spadkowiczów znalazły się akcje Orange, Play, PKN Orlen, CCC oraz Cyfrowego Polsatu.

W piątek sporo działo się również na surowcach. Ponad 2-proc. wzrosty mogliśmy w godzinach porannych zaobserwować na ropie naftowej. Ceny surowca gwałtownie wzrosły po tym jak irańskie media państwowe poinformowały, że dwie rakiety uderzyły w irański tankowiec płynący u wybrzeży Arabii Saudyjskiej (sprawa nie została do tej pory skomentowana przez saudyjskich oficjeli). Z kolei dzisiejszy optymizm rynkowy oraz spadek awersji do ryzyka doprowadził do przeceny złota. O godzinie siedemnastej „królewski kruszec” traci 1% i wyceniany jest w okolicach 1480 USD za uncję.