Credit Agricole podnosi prognozę polskiego PKB

Tempo wzrostu PKB w 2017 r. wyniesie 4,5 proc. rocznie wobec wcześniej przewidywanych 4,1 proc., zaś w 2018 r. będzie równe 3,8 proc. (bez zmian w porównaniu do poprzedniej prognozy) i w 2019 r. spowolni do 3,3 proc. - prognozuje bank Credit Agricole.

Rewizja w górę prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w 2017 r. jest głównie podyktowana podniesieniem punktu startowego prognozy, tj. wyraźnie wyższym od naszych oczekiwań tempem wzrostu gospodarczego w III kw. br. Ponadto wkład eksportu netto do wzrostu PKB w III kw. - związany z zaskakującym spowolnieniem dynamiki importu - był wyraźnie wyższy od naszych oczekiwań. Prognozujemy, że w kolejnych kwartałach ścieżka dynamiki importu ukształtuje się na niższym poziomie niż w naszej wrześniowej prognozie, co będzie pozytywne dla wzrostu gospodarczego. Jednocześnie podnieśliśmy założone w prognozie tempo wzrostu PKB w strefie euro w latach 2017-2018, co również będzie pozytywne dla aktywności gospodarczej w Polsce - czytamy w materiale.

Analitycy podkreślają, że pomimo ożywienia inwestycji, które nastąpi w I poł. 2018 r., głównym motorem wzrostu gospodarczego w całym horyzoncie prognozy pozostanie konsumpcja prywatna.

Zrewidowaliśmy w górę naszą prognozę inflacji (do 2 proc. r/r w 2017 r., 1,7 proc. w 2018 r. i 2 proc. w 2019 r.). W ostatnich miesiącach inflacja kształtowała się powyżej naszych oczekiwań ze względu na wyższe dynamiki cen żywności i nośników energii (opał). Takie uwarunkowania oddziałują na profil inflacji w 2018 r. w dwojaki sposób. Po pierwsze, przyczyniają się one do podwyższenia średniorocznego tempa wzrostu cen (wyższy punkt startowy). Po drugie, ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy przyczyniają się one do obniżenia inflacji w IV kw. 2018 r. Ponadto uważamy, że dynamika cen żywności osiągnie swoje maksimum lokalne w IV kw. br. - podano również.