BIEC: czwarty z rzędu spadek Wskaźnika Przyszłej Inflacji

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych poinformowało, że w październiku br. WPI wyniósł 81,3 pkt, a w listopadzie br. było to 81,0 pkt.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 r. obniżył się o 0,3 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Był to czwarty z rzędu spadek wskaźnika, zaś w ostatnich dwóch miesiącach spadki te były na tyle znaczące, że można prognozować w najbliższych miesiącach niewielkie obniżenie wskaźnika cen CPI - napisało BIEC w komunikacie.

Zdaniem analityków, duży wpływ na wyhamowanie presji inflacyjnej miała redukcja cen ropy naftowej.

Według BIEC, ponownie nasiliły się oczekiwania wzrostu cen wyrażane przez przedstawicieli

przedsiębiorstw produkcyjnych.

Jak dodano, obecnie największą chęć podnoszenia cen wyrażają przedstawiciele branży chemicznej. Przewaga firm planujących obniżki cen występuje w przemyśle elektronicznym oraz wśród menadżerów przedsiębiorstw produkujących środki transportu.

Nie zmieniły się istotnie w stosunku do poprzedniego miesiąca opinie konsumentów na temat spodziewanego w najbliższej przyszłości tempa wzrostu cen. Pozostają one jednak na podwyższonym poziomie w stosunku do średniej z ostatnich dwóch lat. Podobnie jak przed miesiącem około 76 proc. spośród badanych przedstawicieli gospodarstw domowych spodziewa się w najbliższych miesiącach wzrostu cen. Istotna zmiana w stosunku do poprzedniego badania to wzrost odsetka tych osób, które uważają, że ceny będą rosły szybciej niż dotychczas - napisano.