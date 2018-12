Komisje są za obniżką akcyzy

Sejmowe komisje energii i skarbu państwa oraz finansów publicznych rekomendowały bez głosu sprzeciwu rządowy projekt ustawy ws. m.in. obniżki akcyzy na prąd.

W czasie posiedzenia komisji posłowie opozycji dociekali, dlaczego rządowa autopoprawka do projektu nie ma opinii MSZ ws. zgodności z prawem UE. Minister energii Krzysztof Tchórzewski przekonywał, że nie widzi żadnych zagrożeń. Wskazywał np., że projekt przewiduje sprzedaż w 2019 r. dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO2, z których przychody trafią m.i. do Funduszu Wypłaty Rózúnicy Cen. Podkreślił, że w 2019 r. rząd będzie sprzedawał ogółem ponad 100 mln uprawnień, stąd spełniony zostanie warunek, aby połowa przychodów z ich sprzedaży trafiła na cele związane z realizacją polityki klimatycznej.

Opozycja zarzucała z kolei ministrowi, że przy pytaniach o zgodność z prawem UE „kluczy” i nie daje jasnych odpowiedzi.

Pytania dotyczyły także tego, co będzie się działo z cenami energii elektrycznej w roku 2020. Tchórzewski odparł, że martwienie się o pieniądze „jest na wyrost” i „w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej z pieniędzmi”. „Osobiście jestem pewny, że w 2020 r. także potrafimy utrzymać ceny energii” - oświadczył minister.

Odnosząc się do innych pytań posłów opozycji szef resortu energii, stwierdził, że jest to „szukanie dziury w całym”, a opozycja ” chce jedynie wywrócić tę ustawę i przeszkodzić nam w pomocy odbiorcom”. „Chcecie, żeby Polakom się gorzej żyło, a ceny energii mieli wyższe. A to wam się nie uda” - mówił.

Tchórzewski podkreślał też, że projekt nie narusza relacji rynkowych, dotyczy jedynie relacji odbiorca-sprzedawca, a dodatkowo jest to sytuacja „wyższego interesu społecznego”, przewidziana w polskim prawodawstwie.

Ostatecznie rząd przystał na zmiany redakcyjne, wskazane przez Biuro Legislacyjne Sejmu, a ustawa została rekomendowana bez głosu sprzeciwu.

Rządowy projekt zakłada ustalenie od początku 2019 r. cen energii na poziomie taryf i umów obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Różnicę między tą ceną sprzedaży, a ceną rynkową - obliczoną przez ministra energii w rozporządzeniu - sprzedawcy energii mają otrzymywać z tworzonego projektem Funduszu Wypłaty Rózúnicy Cen.

Jeszcze w piątek przewidziane jest drugie i trzecie czytanie projektu, następnie - równieżw piątek - zajmie się nim Senat. Przepisy nowelizacji ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Ustawa zakłada ustabilizowanie ceny sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w roku 2019. Dzięki projektowanemu rozwiązaniu ceny energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców w kraju nie wzrosną w 2019 r. w porównaniu do roku 2018.

PAP/ as/