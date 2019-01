PKP zwiększy przepustowość w Terespolu

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na projekt rozbudowy torów na stacji Terespol - poinformowała w środę kolejowa spółka. To jeden z etapów inwestycji, która ma doprowadzić do zwiększenia płynności ruchu pociągów i zwiększenia przepustowości w korytarzu transportowym wschód - zachód.

Szacowana wartość opracowania dokumentacji, to prawie 5 mln zł netto. Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczną się w 2019 r. i zakończą w 2022 r.

Jednym z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest zwiększenie przepustowości na trasie Moskwa - Mińsk - Warszawa - Berlin. Rosnące znaczenie wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją oznacza duży wzrost przewozów towarowych na kolejowym przejściu granicznym Terespol - Brześć. Realizacja zadania przyniesie znaczący wzrost potencjału przeładunkowego na stacji - napisano w komunikacie.

Jak informują PLK, w ramach ogłoszonego zamówienia wykonawca przygotuje dokumentację projektową. Będą też pozyskane wszystkie decyzje administracyjne do rozbudowy stacji granicznej Terespol o 10 szerokich torów.

Poza inwestycją na stacji Terespol, PLK realizują też projekt, obejmujący prace w rejonie przejść granicznych. Zadania o łącznej wartości blisko 250 mln zł zapewnią płynny ruch i przejazd większej liczby pociągów. Inwestycje będą realizowane do 2023 r. Obejmują modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury, co umożliwi lepszą obsługę towarów przewożonych koleją z Dalekiego Wschodu.

Do 2023 roku zaplanowano ponadto prace na siedmiu odcinkach linii dojazdowych do terminali przeładunkowych. Łączny koszt inwestycji to 91 mln zł.

SzSz (PAP)