Ministerstwo wzywa przedsiębiorców do ZUS

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Małego ZUS-u muszą w ciągu 7 dni zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92, przypomina ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

7-dniowy termin jest rozwiązaniem systemowym, nie dotyczy tylko Małego ZUS-u. Wynika on z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 36 ust. 13).

Przepis ten mówi, że w przypadku zmiany danych, płatnik składek zawiadamia ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia zmian. Obejmuje to wszelkie zmiany danych dotyczących ubezpieczonych (np. nazwisko ubezpieczonego, czy – jak w wypadku Małego ZUS-u – kod tytułu ubezpieczenia). Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w 2018 r., termin zgłoszenia upływa więc 8 stycznia 2019 r. -czytamy w komunikacie.

Siedmiodniowym dniowy termin będzie też obejmował przedsiębiorców, którzy aktualnie korzystają z innych ulg i dopiero później, w trakcie roku, będą chcieli rozpocząć korzystanie z Małego ZUS-u. To dotyczy też osób, które wznowią działalność w ciągu roku. W takich wypadkach termin siedmiodniowy będzie biegł od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca przestał korzystać z innych ulg albo wznowił zawieszoną wcześniej działalność.

Z Małego ZUS-u nie mogą korzystać podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej i zwolnieni z podatku VAT. Wyłączenie to wynika z tego, że tacy przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT (z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek).

Nie ma zatem możliwości, aby wspólnie z fiskusem zweryfikować wysokość przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę, a jest to kryterium uprawniające do korzystania z Małego ZUS-u przypomina ministerstwo przedsiębiorczości i technologii.

Deklarację o korzystaniu z Małego ZUS można złożyć raz w danym roku. Wynika to z tego, że kryteria pozwalające korzystać z nowej ulgi odnoszą się do wysokości przychodów za rok ubiegły. Przychody z poprzedniego roku stanowią zatem kryterium uprawniające do korzystania z Małego ZUS-u.