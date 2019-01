Światowe ceny cukru znów spadają

Indeks cen żywności FAO zwiększył się w grudniu do 161,7 pkt. wobec 161,6 pkt. w listopadzie. Na nieznaczny wzrost indeksu złożyły się wyższe ceny zbóż (+1,8 proc. m/m), mięsa (+0,8 proc.) i oleju roślinnego (+0,4 proc.) oraz niższe ceny produktów mlecznych (-3,3 proc.) i cukru (-1,9 proc.). W ujęciu rocznym światowe ceny żywności obniżyły się w grudniu o 4,3 proc. wobec spadku o 8,0 proc. w listopadzie.

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od sierpnia 2018 r. spadek cen cukru w ujęciu miesięcznym. W poprzednich miesiącach obserwowany był silny wzrost cen cukru związany z wysokimi cenami ropy naftowej (w październiku ub. r. ceny ropy Brent osiągnęły maksimum lokalne), które oddziaływały w kierunku większego wykorzystaniu trzciny cukrowej do produkcji bioetanolu. Ponadto wzrostowi cen cukru sprzyjały umocnienie brazylijskiego reala po wyborach prezydenckich w tym kraju (Brazylia jest największym światowym eksporterem cukru), a także obawy części uczestników rynku dotyczące jego światowej produkcji, m.in. ze względu na suszę w UE. W listopadzie i grudniu doszło do silnego spadku cen ropy naftowej, co w połączeniu ze znaczącymi światowymi zapasami cukru doprowadziło do korekty jego cen na światowym rynku.

W 2019 r. światowe ceny żywności będą najprawdopodobniej kształtować się w lekkim trendzie spadkowym. Będą sprzyjać temu niższe ceny produktów mlecznych, cukru oraz oleju roślinnego. Ponadto w II poł. 2019 r. do obniżenia światowych cen żywności może przyczynić się także prognozowany przez nas spadek cen zbóż. Przeciwny efekt będą miały najprawdopodobniej wyższe ceny mięsa. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza są warunki agrometeorologiczne na świecie, a także dalsze rozprzestrzenianie się ASF, które może w istotny sposób wpłynąć na ceny mięsa.