W gospodarce nie ma presji inflacyjnej

W styczniu inflacja może spaść poniżej 1 proc. - oceniają ekonomiści ING BSK. Ich zdaniem średnia dynamika CPI będzie zbliżona do 2 proc.r/r w 2019.

GUS poinformował, że wzrost cen towarów i usług w grudniu wyniósł 1,1 proc. w ujęciu rocznym. Czytaj także: GUS: Inflacja spowolniła do 1,1 proc.

Dodaje, że w kierunku zmniejszenia wskaźnika inflacji będzie oddziaływał spadek cen paliw, będący efektem znaczącego obniżenia cen ropy naftowej.

Ekonomiści ING BSK oczekują w styczniu inflacji CPI poniżej 1,0 proc.

Według URE ustawa regulująca ceny energii elektrycznej efektywnie zamroziła stawki opłaty przesyłowej oraz dystrybucyjnej, a obniżyła opłaty związane z akcyzą oraz opłatą przejściową. Oznacza to niższe rachunki dla klientów 4 spółek państwowych. Szacujemy, że utrzymanie bieżącego stanu prawnego do 23 stycznia (kiedy GUS kończy zbierać ceny) obniży CPI ok. 0,1-0,2 pp. Z drugiej strony ceny prądu istotnie wzrosły w Warszawie, gdzie stołeczny dystrybutor nie podlega regulacji przez URE (ale to niewielka część gospodarstw domowych). Zaskoczenia w górę generować mogą podwyżki kosztów utrzymania mieszkania czy cen usług samorządowych (bieżąca ustawa nie obejmuje rekompensat dla samorządów). Niższe ceny energii traktujemy jako przejściowy fenomen. Uważamy jednak, że średnia dynamika CPI będzie zbliżona do 2 proc.r/r w 2019. Czynnikiem hamującym wzrost cen będzie w naszej ocenie niska inflacja ze strefy euro (efekt spowolnienia w europejskich gospodarkach) i rządowa interwencja na rynku energii. Nasz bazowy scenariusz, zakłada, że CPI nie osiągnie celu NBP (2,5 proc.r/r) w bieżącym roku – piszą w komentarzu ekonomiści ING BSK.