Od połowy lutego resort finansów rozliczy podatki

Usługa Twój e-PIT będzie dostępna dla podatników od 15 lutego br. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. - poinformowało Ministerstwo Finansów. Dzięki temu fiskus będzie mógł rozliczyć PIT za podatnika za ubiegły rok.

Usługa Twój e-PIT w 2019 r. będzie dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

Jak zaznacza resort, „aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego: zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).”

Nasze systemy informatyczne są już na tyle zaawansowane i wyposażone w odpowiednie dane, że możemy zaproponować zupełnie nowe podejście do rozliczeń podatkowych. Na bazie informacji przesyłanych od płatników udostępnimy propozycję rocznego zeznania. To istotna zmiana w duchu filozofii 3xP, czyli prostych, przejrzystych i przyjaznych podatków - powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

W usłudze Twój e-PIT system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne. Usługa wykorzystuje wyłącznie te dane, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej.

Jeżeli podatnik chce skorzystać np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne lub użytkowania internetu czy wpłat na IKZE - uzupełnia swoje zeznanie samodzielnie, po zalogowaniu do usługi. Resort finansów będzie oferować pomoc w przypadku pytań dotyczących rozliczenia telefonicznie, e-mailowo czy podczas czatu z konsultantem.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Aby to zrobić, również wystarczy się zalogować do usługi i wybrać odpowiednią opcję.

Usługa Twój e-PIT ułatwi coroczne rozliczenie PIT milionom Polaków. Każdy będzie mógł zapoznać się ze swoim PIT-37 lub PIT-38 za 2018 r. na portalu podatki.gov.pl. Podatnik będzie mógł jednak sam zdecydować, czy chce skorzystać z przygotowanego dla niego zeznania podatkowego i ewentualnie je uzupełnić, czy też chce samodzielnie rozliczyć PIT w formie elektronicznej lub złożyć formularz w wersji papierowej w urzędzie skarbowym.

W 2020 r. z usługi Twój e-PIT będą mogli skorzystać kolejni podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

PAP, MS