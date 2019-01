100-lecie powstania PKO Banku Polskiego na monecie

W lutym 2019 roku przypada 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego. Historia banku rozpoczęła się 7 lutego 1919 roku, kiedy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, premier Ignacy Paderewski oraz minister poczty i telegrafów Hubert Linde podpisali dekret, na mocy którego powstała Pocztowa Kasa Oszczędności.

(…) Od początku PKO aktywnie uczestniczyła w przemianach społecznych i gospodarczych Polski, finansując kluczowe inwestycje II Rzeczypospolitej. (…) Jednym z najważniejszych elementów strategii PKO Banku Polskiego „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” jest transformacja cyfrowa i wzrost innowacyjności usług bankowych. – pisze w folderze emisyjnym Zbigniew Jagiełło prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

autor: fot. NBP

Kompozycja monety to artystyczna wizja współczesnej bankowości zwróconej ku przyszłości. Uwagę przyciąga wizerunek ekranów urządzeń mobilnych, nakładających się, wielowarstwowych okien aplikacji, przechodzących między rewersem a awersem monety. Umieszczono na nich elementy nawiązujące do postępującej cyfryzacji życia społecznego, w które wpisano liczby odnoszące się do skali działania Banku.

autor: fot. NBP

Na rewersie widnieją przenikające się postacie, symbolizujące powszechność usług Banku i jego dostępność dla milionów Polaków.

Na awersie godło Rzeczypospolitej Polskiej otaczają kręgi symbolizujące świat technologii cyfrowej.

Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana została w nakładzie do 20 000 sztuk, jej cena wynosić będzie 120 zł brutto. Monetę można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

NBP jest wyłącznym emitentem polskich znaków pieniężnych. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 5 lutego 2019 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monetę: 100. rocznica podpisania Dekretu o archiwach państwowych srebrną o nominale 10 zł.

