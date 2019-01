Niemcy wiedzą, że rezygnacja z węgla oznacza droższy prąd

Dziennik „Die Welt” komentując w poniedziałek plany rządu odejścia od energii węglowej wskazuje, że będzie to oznaczało podwyżki cen prądu. Tymczasem lokalny „Rheinpflaz” z Ludwigshafen wątpi w skuteczność pomocy państwowej dla likwidowanej branży.

Gazeta przewiduje, że rezygnacja z węgla jako surowca energetycznego doprowadzi do podwyżki cen prądu dla wszystkich konsumentów. Rząd RFN ma jednak inny priorytet: zażegnanie protestów ekologów i strajku uczniów.

Kiedy jednak przyjdzie co do czego władze będą musiały się zdecydować, czy wolą protesty aktywistów klimatycznych, czy żółtych kamizelek - ostrzega „Die Welt” nawiązując do wielotysięcznych manifestacji we Francji.