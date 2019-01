Włosi obliczają emeryturę, licząc do 100

Sejm zaproponował także, aby - co do zasady - emerytura przysługiwała celnikom, którzy skończyli 55 lat i mają, co najmniej 15 lat służby (w tym co najmniej 5 lat w związku z wykonywaniem zadań policyjnych łączących się ze zwalczaniem przestępczości) lub skończyli 55 lat i mają co najmniej 25 lat służby