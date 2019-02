Brexit: Będą specjalne targi pracy dla Polaków

Z najnowszych danych GUS-u wynika, że bezrobocie w Polsce sięga już niewiele ponad 8%. To najniższe wskazania od 26 lat. Oznacza to, że w momencie kiedy istnieją niedobory na rynku pracy, firmy coraz bardziej walczą o kandydatów i zabiegają, aby dołączali właśnie do nich.