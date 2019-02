Polskie technologie górnicze jadą do Indii

Historyczne i geograficzne uwarunkowania przesądziły o szczególnej roli górnictwa węgla kamiennego w polskiej gospodarce. A więc także o technologii i technice wydobycia węgla. Polska posiada wieloletnie tradycje i doświadczenie w tej dziedzinie. Dzięki pracom naukowym i badawczym polskich uczelni technicznych oraz instytutów górniczych i geologicznych polskie górnictwo osiągnęło wysoki poziom, m.in. mamy bogaty dorobek w korzystaniu z wiedzy i wprowadzaniu innowacji w tym sektorze.

Innowacje są bardzo istotne w górnictwie węgla kamiennego. Zarówno te umożliwiające i ułatwiające wydobycie surowca, jego efektywniejsze wykorzystanie w gospodarce, jak i idące w kierunku poprawy bezpieczeństwa pracy. Takie jak wykorzystanie dronów do analizy złóż oraz szybów kopalnianych, elektryfikacja środków transportu wykorzystywanych do pracy w szybach kopalnianych czy automatyzacja i digitalizacja procesów wydobywczych uwzględniająca wykorzystanie dużych zbiorów danych.

Interesujący jest program produkcyjny polskich firm specjalizujących się w maszynach, urządzeniach i projektach dla kopalń węgla kamiennego. Te firmy są przedsiębiorstwami prywatnymi, notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ich oferty handlowe obejmują kompleksową obsługę kopalń, realizację dużych, wysoko opłacalnych przedsięwzięć w górnictwie. Począwszy od wykonywania projektów technicznych i technologicznych całych obiektów, szybów i wyrobisk górniczych, poprzez dostawy, remonty i dzierżawy maszyn górniczych, a skończywszy na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Jakość oraz kompleksowość usług wyróżniają polskie marki na tle innych. Dzięki temu są rozpoznawalne na świecie i cenione.

Kilka przykładów ofert handlowych zaplecza spółki giełdowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Samodzielna Obudowa Kotwowa i Monitoring Górotworu Zmienność warunków geologiczno-górniczych, w których prowadzone są wyrobiska znacząco wpływa na bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych, dlatego tak ważny jest ciągły monitoring górotworu i dążenie do zrozumienia jego zachowania. Oferowany projekt zakłada uruchomienie drążenia korytarzowych wyrobisk przygotowawczych z zastosowaniem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego wyposażonego w kotwiarki wraz z kompletnym wyposażeniem przodkowym oraz wprowadzenie do wyrobisk podziemnych kopalni węgla kamiennego systemu monitorowania górotworu.

Modelowania złoża 3D Zmniejsza uciążliwość prac dzięki skomputeryzowanej integracji danych geologicznych i produkcyjnych w jeden system kooperujący z konkretną daną sytuacją geologiczno-górniczą, W ramach kontraktu zostanie zbudowany model 3D wytypowanych złóż. Zapewnione szkolenia służb geologiczno-mierniczych obsługi systemu.

Optymalizacja Odstawy Taśmowej Projekt zapewnia zwiększenie wydajności odstawy taśmowej, zmniejszenie liczby awarii, zmniejszenie nakładów robocizny.

Potencjał dla rozwoju współpracy bilateralnej z partnerem zagranicznym w sektorze górnictwa węglowego mamy więc interesujący. Polskie firmy zaczynają podbijać zagraniczne rynki. Mamy już współpracę z tak ważnym partnerem jak Indie. W końcu listopada 2017 r. JSW, PeBeKa oraz Węglokoks podpisały listy intencyjne o współdziałaniu z firmami indyjskimi.

Indie - trzecia gospodarka świata - są też trzecim światowym co do wielkości producentem węgla energetycznego. Zapotrzebowanie na energię w tym kraju będzie w najbliższych latach szybko rosło, Indie, zamieszkałe przez 18 proc. ludności świata wykorzystują tylko 6 proc. energii pierwotnej. Reforma systemu zamówień na węgiel dla sektora energetycznego w Indiach już obecnie stanowi podstawę dla nowych inwestycji w górnictwie w tym kraju i zasadniczego zwiekszenia dostaw krajowego surowca dla elektrowni. Ministerstwo Węgla obecnie zwiększa nacisk na wydobycie surowca w kopalniach odkrywkowych na większej głębokości oraz na zwiększenie eksploatacji złóż głębinowych. Wymaga to od przedsiębiorstw górniczych wdrożenia zaawansowanych technologii i zastosowania zautomatyzowanych, wydajnych maszyn oraz urządzeń górniczych. Wobec takich konieczności, władze Indii przyjęły korzystne przepisy importowe dla rozwoju górnictwa. M.in. wprowadzono pełne zwolnienie z podstawowej stawki celnej oraz dodatkowej stawki celnej przy imporcie maszyn, urządzeń i sprzętu do drążenia, kopania i obudowy chodników oraz wyrobisk. Zwłaszcza w przypadku maszyn i urządzeń importowanych dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Indiach. Rozwiązanie ma być zachętą dla zagranicznych firm oraz dla krajowych przedsiębiorców, które będą importować maszyny i urządzenia niezbędne w inwestycjach w wydobycie węgla dla energetyki.