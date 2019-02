Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje wzrost gospodarczy w Polsce na 5,1 proc. w 2018 r. i spodziewa się spowolnienia do 3,6 proc. w 2019 r. oraz do 3 proc. w 2020 r. i do 2,8 proc. rocznie w latach 2021-2023.

W październiku ub.r. MFW prognozował, że wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 4,4 proc. w 2018 r. i 3,5 proc. w 2019 r. Czytaj także: MFW podniósł prognozę wzrostu polskiego PKB

Po kilku latach bardzo silnego zrostu, gospodarka spowolni do bardziej zrównoważonego poziomu. W krótkim terminie wzrost spowolni do wciąż wysokiego poziomu 3-3,5 proc. w latach 2019-2020, przy niskim bezrobociu - napisano w raporcie na temat Polski.

Według prognoz Funduszu, popyt krajowy wzrósł o 5,9 proc. w ub.r., a w tym roku zwiększy się o 4,4 proc., by spowolnić do 3,5 proc. wzrostu w 2020 r. i po 2,7 proc. rocznie w latach 2021-2023. Wzrost konsumpcji prywatnej w latach 2018-2023 to odpowiednio: 4,3 proc., 4 proc., 3,5 proc. i po 3 proc. w ostatnich trzech latach.

MFW wskazuje, że stopa bezrobocia osiągnęła rekordowo niski poziom, a Polska przyciągnęła znaczną liczbę pracowników z zagranicy.

Jednakże spowalniający popyt zagraniczny doprowadzi do obniżenia tempa wzrostu PKB w 2019 r., podczas gdy perspektywy średniookresowe są słabsze - ze względu na malejącą populację osób w wieku produkcyjnym, umiarkowane inwestycje prywatne i nieznaczne wzrosty wydajności - czytamy dalej.

Fundusz prognozuje, że stopa bezrobocia, według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), wyniosła na koniec ub.r. 3,7 proc., na koniec tego roku obniży się do 3,5 proc. i pozostanie na poziomie 3,4 proc. w latach 2021-2023.

MFW spodziewa się, że inflacja średnioroczna w 2019 r. wyniesie 2,3 proc. i przyspieszy do 2,6 proc. w 2020 r., zaś w kolejnych trzech latach wyniesie po 2,5 proc.. Z kolei inflacja na koniec roku ukształtuje się w tym okresie na poziomach 2,6 proc. w 2019 i 2020 r. oraz po 2,5 proc. w kolejnych trzech latach.

Na podst. ISBnews